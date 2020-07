Empresas reducen sueldos por Covid

Durante la pandemia por Covid-19 sólo 46 por ciento de las empresas en el país han logrado pagar la totalidad del sueldo a sus empleados, de acuerdo a Termómetro Laboral de OCC Mundial.

El estudio destaca, además, que 79 por ciento de las más de 50 mil empresas encuestadas dijo que el desempeño de sus colaboradores ha sido durante la crisis sanitaria desde Normal hasta Muy Alto.

Sin embargo, detectó que las organizaciones no están comunicando adecuadamente con sus empleados la satisfacción en su desempeño, ya que al preguntarles si sentían que las empresas valoran más su esfuerzo durante la pandemia, 49 por ciento de los mexicanos respondió que no; 20 por ciento mencionó que no lo sabe y 31 por ciento dijo que sí.

Respecto a los planes de contratación de las empresas, el Termómetro Laboral, llevado a cabo entre el 26 de junio al 2 de julio pasado, destaca que 38 por ciento de las organizaciones dijo que mantiene sus contrataciones en pausa, una disminución de 13 por ciento respecto al mes anterior.

Mientras, 39 por ciento de las empresas señaló que solamente están realizando contrataciones en puestos críticos, mientras que 15 por ciento está contratando con normalidad. Sólo ocho por ciento aseguró que está contratando mucho más que antes de que se decretaran las medidas de sana distancia.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en México, más de 500 mil empresas cerrarán de forma definitiva y se perderán más de un millón 573 mil empleos a causa de la pandemia, por lo que ya se buscan alternativas.