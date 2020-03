AMLO tendrá eventos con poca afluencia por Covid-19

Para no dar lugar a cuestionamientos de la oposición y para que no se le acuse "de no dar el ejemplo", el presidente Andres Manuel López Obrador adelantó que conmemorará, "con poca gente", el Natalicio de Benito Juárez en Oaxaca.

Durante la conferencia de prensa matutina, pidió a los habitantes de ese estado que le permitan reunirse sólo con los pobladores de Guelatao, para evitar cuestionamientos.

México En tiempos de coronavirus, AMLO regala besos y abrazos a simpatizantes

Sobre la conmemoración de la Expropiación Petrolera, el presidente refirió que ésta se realizará en la Torre de Pemex con "poca participación".

Reiteró también su confianza en el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, quien "es un especialista", sentenció.

López Obrador fue muy criticado el pasado fin de semana por ir de gira por la costa del Pacífico dando abrazos y besos a los ciudadanos de distintos municipios mientras la Secretaria de Salud pedía extremar precauciones por los contagios.

El mandatario expresó este martes que la decisión de moderar sus actos públicos se debe a "no dar pie a cuestionamentos de que el presidente no da ejemplo o no se cuida".

Foto: Cuartoscuro

"Que no tengan motivo para estar atacándonos. Que estén obligados a inventar pero que nosotros no demos motivo", dijo en referencia a la oposición.

Con información de EFE