Va por México ratifica a Santiago Creel como próximo presidente de la Cámara de Diputados

La Coalición legislativa Va por México (PAN, PRI y PRD) ratificó durante su reunión Plenaria conjunta que Santiago Creel, diputado de Acción Nacional, será el sucesor del morenista Sergio Gutiérrez Luna en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara baja.

El coordinador parlamentario del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, expresó que, como segunda fuerza política en el Congreso, está en firme su propuesta de que el chihuahuense, Creel Miranda, presida San Lázaro.

Durante la Plenaria tripartita, Romero aseguró en el Auditorio Aurora Giménez, ante los 198 diputados de la Colación opositora, que Creel Miranda le devolverá “la dignidad” al cargo.

Te puede interesar: Legisladores del PAN y PRD no acompañan propuesta del PRI para armar a mexicanos

Ante este mensaje, los legisladores de los tres partidos corearon: “presidente, presidente”. No obstante, el coordinador del albizul dijo que estarán pendientes de los diputados morenistas, para que cumplan su palabra y que respeten la sucesión, como se acordó al inicio de la 65 Legislatura.

Tras la reunión de los legisladores opositores, ofrecieron una conferencia de prensa, donde se reiteró lo dicho por Romero. En este sentido, el diputado panista dijo: “Lo que se sostiene es que la Mesa Directiva será para el Partido Acción Nacional en la persona de Santiago Creel no es solamente la palabra, es la ley y es un acuerdo original que resolvimos hace un año, así es que aspiramos a que simple y sencillamente se cumpla con la ley”, enfatizó.

Política López Obrador acusa que Va x México tiene malos dirigentes

En su oportunidad, el PRI respaldó lo dicho por el coordinador panista. El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los legisladores del tricolor, Rubén Moreira expresó: “Saludo a Santiago Creel y, le quiero decir en nombre de las diputadas y de los diputados del PRI, y con la instrucción de nuestra dirigencia, que los votos de nosotros son para que usted sea el próximo presidente de la Mesa Directiva”.

En este sentido, coincidió con Romero en que se devolverá dignidad a la Cámara con el panista: “Vamos a tener un buen presidente de la Mesa Directiva, un demócrata con experiencia y que le va a regresar la dignidad a esa importante instancia de la Cámara”, puntualizó.

La integración de la nueva Mesa Directiva de la Cámara baja para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones se realizará este miércoles 31 de agosto, a las 18 horas, en sesión preparatoria. Ahí se espera que el bloque opositor respalde la propuesta del PAN para que Creel Miranda, quien es abogado, docente y, además, ha sido, senador y secretario de Gobernación, asuma la presidencia del Congreso.

Va por México arropa a Alito contra desafuero

La Coalición opositora “Va Por México” (PAN, PRI, PRD) adelantó que no va a permitir que se le quite el fuero al diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ante la solicitud que hizo la Fiscalía del Estado de Campeche a la Cámara baja para que se retire la inmunidad legislativa y se le investigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y abuso de funciones.

En conferencia de prensa, con motivo de su reunión Plenaria conjunta, los líderes de la Coalición y sus coordinadores parlamentarios expresaron que no permitirán que se retire de manera exprés el fuero a Moreno Cárdenas, como lo pretende el grupo parlamentario de Morena, mientras subrayaron que un desafuero requiere de un proceso legislativo.

En su oportunidad, Marko Cortés expresó a sus diputados que deben cuidarse todos juntos, porque “la bestia está herida”, mientras en conferencia de prensa dijo que “le dolió al presidente que no saliera su ley energética, su ley Bartlett y por eso usa al estado, a las instituciones”, para atacar a la Coalaiciín.

Política Va por México crea Comisión Especial para ley que reglamente gobiernos de coalición

Añadió, por esto, “yo he pedido a nuestras diputadas y diputados federales, no prestarnos, en ningún caso, a la persecución política y al uso doloso y faccioso del Estado, para callar a quienes hemos demostrado con la voz y con el voto, en los hechos, ser los opositores de México quienes estamos defendiendo a este país”.

A su vez, el líder nacional del PRI, dijo que estarán de pie dando la cara por el país y subrayó que “si tocan a uno, responderemos todos con acciones colectivas, legislativas y partidistas, atendiendo funciones propias de nuestro encargo, que son las de denunciar al poder, fiscalizarlo y exigirle rendición de cuentas”.

Asimismo, agregó que, en esta Coalición tripartita, “no podemos permitir la persecución política, que se difame y se calumnie, pero más aún, no podemos permitir que se rompa el régimen democrático, el equilibrio de poderes y el respeto a quien piensa distinto”.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, referendo lo dicho por sus socios políticos y expresó que: “Hay tiro para defender la Constitución y las leyes, hay tiro para defender a las y los niños con cáncer, hay tiro contra los traidores a la Constitución y para defender a México”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Recalcó que, hay tiro para enfrentar los intentos de dictadura y “hay tiro para el 2024, aunque no lo crean algunos de fuera y sobre todo en Palacio Nacional, no nos van a echar para atrás porque no lo les tenemos miedo, aquí estamos de frente”, subrayó.