Sin registro ni partido ni dinero, Edgar ganó alcaldía tocando puertas

El PAN no le dio oportunidad, Morena postuló a otra persona a pesar de que su candidatura con el partido ya estaba pactada, el PRI lo rechazó por no cumplir la cuota de género, el PT le cerró las puertas y el PES lo registró ante la autoridad electoral para después retirarle la candidatura sin previo aviso y a un día de comenzar las campañas. Aun así, ganó.

A pesar de tantos reveses y de no tener más opciones para competir, Edgar Aarón Palomino Ayón nunca se rindió y vio en el pequeño recuadro en blanco que aparece en la boleta electoral la última oportunidad de convertirse en el próximo alcalde del municipio de Cucurpe, en el estado de Sonora.

Política Tras jornada electoral, aumentó la credibilidad del INE: Lorenzo Córdova

“Prácticamente yo ya me había dado por vencido, estábamos mentalizados a esperar la siguiente elección en 2024”, contó Palomino Ayón en entrevista a El Sol de México.

Al enterarse de que Edgar no abanderaría a ninguna fuerza política, la gente del municipio fue a su casa para externarle su apoyo y preguntar si se podía aún hacer algo, “y yo les decía que no, que ya se habían acabado los registros”.

Fue el 13 de mayo que su suegro, Luis Armando, le recordó sobre el recuadro en blanco que existe en la boleta electoral para poder votar por un candidato no registrado escribiendo su nombre completo en ese espacio.

“Ahí volvió a despertar el interés, aunado a la motivación que nos daba la gente. Entonces recurrí a un licenciado para una asesoría legal, para saber si era válido y legal, a lo cual me dicen que sí, que efectivamente es válido. Esta información la complementé con personal del IEE (Instituto Electoral de Coahuila), por lo cual teníamos la seguridad de que sí era válido. El 19 de mayo es cuando empecé a recorrer las casas de nuestro pueblo, esto lo hice caminando prácticamente”.

Restaban 14 días de campaña y este hombre de 34 años, sin recursos ni estructuras partidistas que lo arroparan, comenzó a recorrer a pie la cabecera municipal de Cucurpe para invitar a la gente a votar por él. Era una lucha a contrarreloj considerando que los demás candidatos se encontraban en campaña desde el 24 de abril.

Se levantó a las seis de la mañana para comenzar el recorrido, y cargando unos papeles recortados con su nombre, se dio a la tarea de visitar el mayor número de casas posibles. La gente lo invitaba a pasar, y mientras Palomino les platicaba sobre sus propuestas y su plan de gobierno, le invitaban café y agua.

“La gente me preguntaba a qué partido pertenecía y yo les decía que no tenía partido, se puede decir que yo era independiente, pero a diferencia de un candidato independiente, yo no iba a aparecer en la boleta. El proceso para participar como independiente comenzó en noviembre de 2020, en este caso yo no iba a aparecer en las boletas, pero la forma de apoyarme era escribiendo mi nombre en el recuadro en blanco que aparecería en las boletas… yo traía una boleta de un proceso pasado y les ponía el ejemplo para que pudieran votar por mí.”

Edgar y su esposa hicieron planas con el nombre del candidato y las recortaron para entregarlas a las personas que tenían intención de apoyarlo en la jornada electoral.

“La gente me preguntaba si eso era legal, yo les decía que sí, que ya me había asesorado con un licenciado y con la información del Instituto Estatal Electoral. Yo le decía a la gente que me creyera. Si esto no fuera legal yo no estaría aquí, sería una pérdida de tiempo”.

Su campaña fue meteórica. Como el primer día, iniciaba su recorrido diario a las seis de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Visitaba entre cinco y seis casas por día y a la mañana siguiente, continuaba su recorrido a partir de la última vivienda en la que había estado el día anterior.

A pesar de su larga jornada, el candidato visitaba pocas casas al día porque no sólo tocaba las puertas para pedir el voto, sino que se quedaba conversando durante horas con cada familia, preguntándoles por sus necesidades y explicándoles el proyecto que tenía como presidente municipal.

En 14 días logró visitar las suficientes casas como para sacar el día de las elecciones una ventaja de 34 votos a su oponente más cercano, Jesús Miguel Figueroa, candidato del PAN, con quien Edgar Palomino trabajó desde 2015 hasta 2021 en el Ayuntamiento de Cucurpe.

“Él fue la persona a la que apoyamos en 2012, fue presidente (municipal) de 2012 a 2015, y él se quedó trabajando en el ayuntamiento después de su mandato. Fuimos compañeros de trabajo desde el 2015 hasta que renunció en marzo de este año, no podría decir que éramos grandes amigos, pero sí había una amistad de por medio.

“Yo platiqué con él cuando pedí la oportunidad en el PAN, hablé con él como compañero de trabajo y como expresidente, le pedí su apoyo y le manifesté mis ganas de participar. En su momento me dijo que estaba de acuerdo. Después ya no tuve información de cómo iba a ser la designación de candidatos y terminaron postulándolo a él”, recuerda.

El domingo 6 de junio, a las 10 de la noche, se dieron a conocer los resultados de la elección para presidente municipal de Cucurpe. Edgar Aarón Palomino Ayón, un candidato que ni siquiera aparecía en la boleta electoral, obtuvo el voto de confianza de la gente y resultó vencedor con 48.6 por ciento de los 662 votos registrados.

“Por ahí de las 10 de la noche fue cuando tuvimos el conteo de los votos, cuando supimos que ganamos, fue una emoción muy grande, muy agradecido con la gente que se tomó la molestia y por cambiar la costumbre que teníamos de votar por el mismo partido. Ahora fue escribir mi nombre”.

El candidato sin registro recibió su constancia de validez que lo acredita como próximo presidente municipal de Cucurpe del Instituto Municipal Electoral.

FALTA CONVENCER AL TRIBUNAL

Si el camino antes de la elección estuvo lleno de trabas, a Edgar Palomino le queda aún sortear el conflicto poselectoral. El lunes 14 de junio, el Instituto Estatal Electoral le notificó que el PAN había impugnado la elección, pues estaba inconforme con que se validara la victoria de un candidato no registrado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dos días después, el 16 de junio, presentó su respuesta ante la autoridad electoral y se encuentra a la espera de una resolución favorable.

“Esperemos que ratifiquen el triunfo porque es la voluntad del pueblo, ellos deciden quién los gobierna y en este caso escribieron mi nombre y eligieron que yo los representara. Al final de cuentas es la democracia de un pueblo, y por eso las autoridades electorales nos ratificarán”.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES) sólo considera como candidatos a los ciudadanos que son postulados directamente por un partido político o coalición o los que vayan por la vía independiente siempre y cuando obtengan el acuerdo de registro por parte de la autoridad electoral, habiendo cumplido todos los requisitos que marca la ley.

Indica también que, aunque es un derecho del ciudadano ser votado para los puestos de elección popular, tiene que hacerlo cumpliendo los requisitos que establece la legislación. Incluso, el artículo 262 coloca a nivel de votos nulos los emitidos a favor de aspirantes no registrados.

“La votación total válida, será la que resulte de restar, a la votación total emitida, los votos a favor de candidatos no registrados, así como los votos nulos, para efecto de determinar los porcentajes de votación obtenida por los partidos políticos”, dice la ley.

El peculiar resultado en este pequeño municipio sonorense es el primer caso en el estado de un candidato sin registro que gana en las urnas, mas no en el país. Algo similar sucedió en el municipio veracruzano de Las Vigas de Ramírez durante la elección a la presidencia municipal del año 2004.

José Hernández Mendoza, un ciudadano sin partido, repartió una calcomanía con su nombre que sus simpatizantes adhirieron en el espacio en blanco de la boleta, destinado a los candidatos no registrados. Su estrategia le permitió ganar con mil 877 sufragios frente a los mil 542 que obtuvo la coalición Unidos por Veracruz (PRD, PT y Convergencia).

El caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, a la luz de la legislación que en ese momento estaba vigente en Veracruz, consideró que los votos para Hernández Mendoza no podían considerarse como válidos ya que no cumplía con los requisitos legales de ser postulado por un partido político y obtener un registro por parte de la autoridad administrativa electoral. Entonces no existía la figura de candidato independiente.

Dos magistrados, Leonel Castillo y Mauro Miguel Reyes, emitieron un voto particular considerando que los votos emitidos a favor de candidatos no registrados sí debían surtir plenamente todos los efectos legales, ya que recogían la voluntad expresada en las urnas.

Sobre el caso de Cucurpe, Miguel Carriedo, especialista en temas electorales, dijo que pese a que obtuvo la gran mayoría de los votos, Palomino Ayón no podrá ocupar el cargo para el que fue electo.

"Es eliminado de la contienda porque nunca estuvo registrado. No hace campaña, no tiene tope de gastos, no son candidaturas registradas que puedan ganar", recalcó.

En Cucurpe, Edgar Palomino Ayón insiste en que su triunfo es legalmente válido. Será un tribunal el que tenga la última palabra.

SEGUIRÁ RECORRIENDO EL MUNICIPIO

Cucurpe es un municipio que se localiza a 235 kilómetros al noreste de Hermosillo, la capital estatal, y cuenta con una población de apenas 863 personas, según el censo más reciente.

Su principal actividad económica es la minería. También es un municipio rico en la producción de cantera, una piedra con la cual los artesanos hacen figuras a mano.

Estas dos actividades son las que Edgar Palomino desea aprovechar para poder reactivar la economía en su municipio, que se vio afectado económicamente por la pandemia.

“Como primera acción de gobierno, quiero llegar a un acuerdo con la coordinación de una mina para que empleen a la gente de Cucurpe, pues debido a la actual pandemia, hubo un gran recorte de empleados, y aquí la actividad minera es la principal fuente de empleo. Pediremos una recontratación de esas personas en esas empresas.

“Darle difusión al trabajo de la cantera, ya que el municipio es rico en la producción de cantera, que es una piedra con la cual se hacen figuras y es labrada artesanalmente. Ése sería un proyecto para darnos a conocer, para atraer turismo y reactivar la economía del municipio, junto con la recontratación de los trabajadores mineros”.

Entre sus planes para los próximos tres años, Palomino Ayón considera también conseguir una máquina de rayos X porque el centro médico del municipio no cuenta con el aparato y la gente tiene que hacer un viaje de 45 kilómetros para poder hacerse un estudio de ese tipo.

“Un proyecto que traigo para estos tres años de administración es equipar el centro de salud con un equipo de rayos X, pues en el municipio no contamos con esa tecnología. Para sacar una placa de rayos X tenemos que acudir a la ciudad más cercana, que es Ciudad Magdalena, y muchas personas no tienen la facilidad de ir a hacerse ese tipo de estudio”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Edgar Palomino ganó la elección tocando de puerta en puerta, en las calles de su pueblo y preguntándole a la gente sus necesidades. Asegura que cuando lo ratifiquen como presidente municipal, seguirá recorriendo Cucurpe casa por casa y no dejará de preocuparse por las necesidades de su gente.

“Es un compromiso que yo tengo, que hice con las personas de aquí del municipio, las que visité, y por supuesto las que no visité. Cuando nos ratifiquen el triunfo voy a hacer un recorrido nuevamente por todo el municipio, esto será antes de tomar posesión el 16 de septiembre, y posteriormente lo volveré a hacer con un mayor compromiso y responsabilidad cuando sea presidente constitucional”. Con información de Sarahi Uribe