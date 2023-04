Nombramiento del INAI, descartado en Morena: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aceptó que el nombramiento de al menos un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está descartado por su grupo parlamentario.

En conferencia de prensa, el senador morenista dijo que ya agotó el diálogo con los senadores de su bancada y que ellos ya decidieron no destrabar la designación, motivo por el cual la oposición mantiene tomada la tribuna de la Cámara Alta desde hace casi 24 horas.

"Yo ya no tengo posibilidades, yo ya agoté las mías, para que mentirles. Intenté hacerlo pero yo ya estoy agotado, si el tema del INAI es intransitable, pues no hay forma que yo pueda responder positivamente porque el grupo parlamentario ya decidió”, dijo.

Monreal Ávila rechazó que vaya a renunciar a la coordinación del grupo parlamentario de Morena, ante la pérdida de liderazgo que se evidenció ayer con la negativa de los diputados de su bancada de respetar el acuerdo que hizo él con la oposición para sacar el nombramiento del INAI, pues a pesar de que se acordó que Ricardo Salgado Perrilliat sería el designado para el organismo autónomo, los morenistas decidieron votar en contra.

“No hay inseguridad ni tampoco hay una actitud de mantener una posición forzada, no, yo lo he puesto a disposición del grupo, de las y los senadores de Morena. Soy un hombre que no está casado con los puestos. Mi puesto permanentemente está en disputa y en prueba, y así son siempre y tengo casi cinco años luchando y actuando con congruencia y sensatez”, dijo.

Aun con la incertidumbre de si la sesión ordinaria se va a llevar a cabo, el líder morenista rechazó que el periodo ordinario vaya a concluir sin sacar los pendientes que recibieron de la Cámara de Diputados, entre los que se encuentran la Ley Minera, la extinción del Insabi, dar a la Sedena la administración indefinida del Tren Maya y la posibilidad de operar su aerolínea, entre otras.

“Yo no veo la conclusión del periodo ordinario en este momento, veo que vamos a seguir trabajando los senadores y las senadoras por el bien del país, eso lo aseguro”, dijo.

A las 16:00 horas, Morena y aliados registraban 63 de las 65 asistencias que requieren para sesionar en una sede alterna, entre las cuales se prevén el salón Octavio Paz, el piso 14 y el Salón de Comparecencias; en tanto, senadores se oposición continúan en el salón de sesiones con la tribuna tomada.