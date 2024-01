Rechaza Eduardo Verástegui unirse al equipo del Xóchitl Gálvez

Eduardo Verástegui, quien vió frustrada su aspiración presidencial al no reunir las firmas necesarias para obtener una candidatura independiente, rechazó unirse al equipo de Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, por su postura a favor del aborto, del matrimonio igualitario y las infancias trans.

A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, Verástegui descartó la posibilidad que la precandidata presidencial anunció ayer, pues agregó que tampoco coincide con su postura “socialista” y a favor de legalizar las drogas.

“Por mi parte, tengo claro lo que defiendo y en lo que creo, y no lo cambio por votos ni por cargos. No estoy aqui por posibilidades o por intereses, estoy aquí por principios, y mis posibilidades las pongo en Dios”, se lee en su pronunciamiento.

Xóchitl, hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación. Lo haría con gusto, si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas.@XochitlGalvez@lopezobrador_@Claudiashein pic.twitter.com/Ald0vDqmrK — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 12, 2024

El exaspirante presidencial indicó que otra razón para no unirse al equipo de Xóchitl Gálvez es la presunta corrupción de los dirigentes del PRI y PAN, Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, a quienes acusó de tener “una carrera llena de privilegios y de enriquecimiento ilícito”

Verastegui reconoció que en el equipo de Xóchitl Gálvez hay “gente decente” que quiere un cambio, sin embargo, dijo que no han entendido que hoy los ciudadanos quieren algo distinto, ideas nuevas y un cambio real.

“Cuando te escucho, lo que oigo es un discurso hecho para el relato, para sonar bien, pero ni eso, ni siquiera suena bien, siguen en lo mismo, siguen con las mismas promesas de siempre”, expuso.

El productor de cine invito “a todos los que quieren sacar a los mismos de siempre del poder” a que en la jornada electoral del 2 de junio escriban su nombre en el recuadro blanco de la boleta para “comenzar el camino de la libertad”.