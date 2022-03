Presidencia asegura que ya se investiga el asesinato del periodista Armando Linares

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se está investigando el asesinato del periodista Armando Linares, asesinado en Michoacán la noches de este martes.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente señaló que el jueves se darán a conocer los avances de las investigaciones sobre las agresiones contra periodistas en el país.

Sociedad Matan al periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán

“Estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de Derechos Humanos y a periodistas y, repito, el Estado no reprime no asesina ni tampoco se permite la impunidad, entonces mañana vamos a informar. Mi abrazo a los familiares y amigos de este periodista asesinado”, expresó el presidente en su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

El mandatario añadió en su conferencia: “lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer, ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar, mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados”.

Al informar esto, el presidente reiteró “que no son crímenes de Estado (los asesinatos de periodistas), nunca jamás nosotros vamos a ordenar a matar a nadie, ya no es el tiempo de `el mátalos en caliente´, primero, y segundo cero impunidad y mañana vamos a profundizar en estos temas”.

El mandatario trató de justificar la ola de violencia que se vive en el país al expresar que “cuando se desató la violencia no había sistema de protección a periodistas, para que no se rasguen las vestiduras, no lo crearon; tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres, durante el tiempo de (Felipe) Calderón”.

Armando Linares López, del medio informativo Monitor Michoacán, fue asesinado este martes a balazos en la colonia Carabanchel de Zitácuaro, Michoacán.

Apenas el 31 de enero pasado, Linares había denunciado el asesinato de su compañero Roberto Toledo, un trabajador también de Monitor Michoacán que hacía trabajo documental para el medio

Tanto la ONU, como el Parlmento Europeo y el Gobierno de EU han exigido a López Obrador que brinde seguridad a los periodistas; sin embargo, este gobierno sigue sin reconocer la crisis de inseguridad que existe en México hacia la prensa.

El pasado 4 de marzo, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado el reportero Juan Carlos Muñiz, del medio Testigo Minero