Perredistas que brincaron a Morena tuvieron más votos del PAN que del PRD: Marko Cortés

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, criticó que los experredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, senadores electos por la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), recibieron más votos del blanquiazul que del Sol Azteca.

Cortés Mendoza acudió este miércoles al Senado a credencializarse como legislador electo y fue cuestionado por la prensa sobre su opinión respecto a que Araceli Saucedo y José Sabino se sumaron hoy a la bancada de Morena.

Respondió que hasta el momento a él no le consta que ambos senadores electos, quienes fueron postulados por el PRD, se vayan a sumar a Morena y no obstante, no lo puso en duda.

No he visto un video, no me consta, aunque todos los elementos indican que es así, yo quisiera que honraran el voto que tuvieron de la oposición.

“Por ejemplo, el caso de la senadora michoacana, Araceli Saucedo, tuvo más votos por el Partido Acción Nacional que por el propio PRD, y este es un espacio de la gente que cree que debe haber equilibrio, contrapeso, como fue también el caso del senador de Tabasco, yo espero que honren esa confianza que mexicanos les dieron para venir a defender la voz de los que no coincidimos”, agregó.

La mañana de este miércoles, en la reunión plenaria de las y los senadores morenistas, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, dio la bienvenida a Saucedo y Sabino, legisladores que se sumaron a la bancada guinda.

Con dos senadores más el bloque legislativo de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, suman 85 escaños en el Senado, lo que se traduce en que solo les hace falta un voto más para conseguir la mayoría calificada y con ello poder reformar la Constitución.

En la plenaria de Morena, legisladores acordaron por unanimidad que Adán Augusto López será el coordinador parlamentario y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mientras que Gerardo Fernández Noroña presidirá la Mesa Directiva de la Cámara alta.

Marko Cortés calificó a Fernández Noroña como el perfil “más inadecuado” para la presidencia del Senado.

“Lo que puedo decir en mi calidad de presidente del Partido Acción Nacional es que nos sorprende, porque dentro de las filas de Morena, del Partido Verde y del PT había muchas otras personas que pudieran ser las ideales para llamar al orden a la buena conducción”, añadió.

Asimismo, adelantó que la próxima corrdinadora de los senadores blanquiazules, Guadalupe Murguía, ya convocó a su grupo parlamentario para definir su posición sobre Gerardo Fernández Noroña.