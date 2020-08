¿No me digan que no puedo hacer un mejor papel que Anaya?: Noroña

El vicecoordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña se puso sentimental e insistió en que su bancada puede presidir, a través de su persona, la mesa directiva de San Lázaro. Por eso, pidió apoyo a los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias, incluso de la oposición, con quienes se ha confrontado constantemente, que lo respalden para el cargo.

En un mensaje en video desde sus redes sociales, el polémico legislador petista -que se caracteriza desde hace más de una década por encarar constantemente a sus adversarios políticos, donde llega a escenificar épicos pleitos en la Cámara de diputados que culminan en manotazos y jaloneos-, aseguró que garantizará imparcialidad y respeto a las minorías de ser elegido con las dos terceras partes del Congreso para ostentar el cargo al que aspira.

Política Calderón se gana reclamo de fraude electoral tras felicitar a Mario Delgado

Durante su petición de apoyo, Fernández Noroña sostuvo que puede ser el mejor presidente que ha habido en el Congreso. Incluso, mejor que otros políticos y, mencionó al ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, presidente de San Lázaro de 2013 a 2014, quien recientemente fue aludido en el Caso Lozoya, por haber recibido presuntamente sobornos para avalar la Reforma Energética durante el sexenio pasado.

Por ello, el diputado del PT preguntó los cibernautas ¿por qué no podría presidir la Mesa de San Lázaro?

“Ayúdenme a lograr la mesa directiva”, dijo, mientras añadió “A ver no me digas (diputado de Morena) que vas a votar por el PRI, no me salgas con que Noroña no puede ser presidente de la Cámara. Si ha sido Anaya presidente de la Cámara, ¿no me digan que no puedo hacer un mejor papel que Ricardo Anaya? ¿No me ofendan así?”, cuestionó el petista al mencionar que le ganaba el sentimiento.

Aseguró además que va a hacer un papel “extraordinario en apoyo al pueblo y en apoyo al compañero presidente, extraordinario al Poder Legislativo”, aseguró.

➡️ Gobernadores del PAN presentan estrategia para evitar "violencia e ingobernabilidad"

Desde hace unos meses, el PT en la Cámara de Diputados inició la cooptación de legisladores de otros grupos parlamentarios, con el fin de rebasar numéricamente a la bancada del PRI y de este modo reclamar a finales de este mes la designación de la presidencia de la Mesa Directiva.

El PT cuenta actualmente con 44 diputados actualmente y le faltan solo 3 para superar al PRI y convertirse en la tercera fuerza en número del congreso, con lo que podría argumentar su derecho de asumir la Mesa de San Lázaro, órgano que dirige las discusiones y votaciones parlamentarias de la Asamblea federal.

Sin embargo, ni Morena ni sus aliados del PES, desean dar más legisladores al PT, por lo que la ambición de los laboristas podría quedarse en un sueño. No obstante, Fernández Noroña asegura que ya cuenta con los apoyos para superar al PRI.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast