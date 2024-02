Morena elige a corcholatas perdedoras para ocupar puestos plurinominales

El partido oficialista Morena publicó la madrugada este es jueves sus listas definitivas de senadores y diputados plurinominales, donde figuran personalidades como el ex futbolista y aún gobernador de Morelos por el desaparecido partido Encuentro Social (PES), Cuauhtémoc Blanco, así como el ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado. En ambos casos, estos políticos ocuparán una curul en el Senado de la República sin buscar el voto, aun cuando no pertenecen a Morena.

En la lista para ocupar un escaño en la Cámara alta también están el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, que como corcholatas perdedoras dentro del proceso interno para elegir candidato presidencial, el presidente López Obrador les aseguró un escaño a través de un acuerdo interno.

En ese mismo caso esta el diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña que, igualmente, aspiró a la presidencia con Morena y aparece en la lista para ocupar una curul en el Senado.

Política ¿Qué es la insaculación y en qué casos se utiliza?

También el senador Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, quien quiso ser candidato presidencial y que en esta misma semana afirmaba que su destino era incierto, aparece en la lista de plurinominales, pero para ocupar un asiento como diputado federal plurinominal.

Otros senadores plurinominales por el partido guinda son el secretario particular del presidente López Obrador, Alejandro Esquer y la secretaria general del partido y también senadora Citlali Hernández.

Además, repetirán como senadores: la marcelista Martha Lucía Micher Camarena y Susana Harp —quien contendió internamente para ser la candidata a la gubernatura de Oaxaca por Morena y perdió ante el también ex senador Salomón Jara—.

Horas antes de presentar la lista definitiva de senadores y diputados plurinominales, el líder nacional morenista, Mario Delgado realizó la selección por insaculación del resto de candidatos, donde resultaron electos el caricaturista de La Jornada, Rafael Barajas “El Fisgón” y Américo Villarreal Santiago, hijo de gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

También Ramiro López Obrador, hermano del presidente López Obrador, resultó ganador de la tómbola para ocupar un escaño en la Cámara de Diputados, así como el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas.

En torno a los candidatos a diputados federales por la vía plurninominal, es decir que el partido decidió directamente nombrarlos candidatos sin que los elija el pueblo, están además: la senadora y ministra Olga Sánchez Cordero; el senador y líder minero vitalicio Napoleón Gómez Urrutia; la senadora y empresaria Patricia Armendáriz, la senadora Ifigenia Martínez; el jefe de la Ayudantía Presidencial Daniel Assaf, quien recientemente fue señalado por encabezar una red de tráfico de influencias por el periodista Loret de Morla.

También volverá a ser diputado federal el actor Sergio Mayer; el diputado local y ex perredista, Víctor Hugo Lobo. Además, el ex presidente del PAN y yinquista, Manuel Espino, quien quiso ser gobernador de Durango y es el actual director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y sobre quien pesan acusaciones de corrupción.

Otros candidatos a la Cámara baja, pero que fueron electos por la vía de la insaculación, son: el ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo; el actual diputado y ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

También hay candidatos como el panista expulsados de su partido: Ricardo Muzquiz; el periodista pro Morena, Jorge Gómez Naredo; el ex candidato a gobernador de Tabasco César Raúl Ojeda Zubieta y la cantante y actriz Jesusa Rodríguez.

¿Qué son los diputados y senadores plurinominales?

La vía plurinominal es diferente al voto directo; en el caso de los diputados plurinominales, los candidatos y candidatas son registrados en listas que los partidos políticos presentan previo a las elecciones.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), la lista contiene 40 fórmulas, es decir, los nombres de los titulares y suplentes de la diputación por la que contienden, por cada una de las circunscripciones del país.

Cada voto que recibe un partido cuenta de manera proporcional para los candidatos a obtener las diputaciones plurinominales. De esta manera, el partido que obtenga la mayor cantidad de votos en los distritos de una misma circunscripción, también obtendrá más diputaciones plurinominales.

La Cámara de Senadores está compuesta por 128 miembros, en cada estado del país se eligen a tres senadores. Los partidos políticos registran una lista con dos fórmulas de candidatos, dos de los curules se asignan al partido que haya obtenido más votos (mayoría relativa), mientras que el tercero se asigna al segundo partido más votado (primera minoría).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los 32 senadores restantes son elegidos por representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.

Este jueves es el último día para que los partidos registren a sus candidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).