Mientras AMLO juega beisbol, morenistas promueven reforma eléctrica y revocación de mandato

La tarde de este miércoles, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional para jugar beisbol, en la explanada del Monumento a la Revolución integrantes de Morena y funcionarios de la 4T realizaron un evento para promover la reforma eléctrica y la consulta de revocación de mandato.

Sheinbaum encabeza mítin para promover reforma eléctrica y revocación de mandato

Durante su intervención en la asamblea informativa sobre la reforma eléctrica en el Monumento a la Revolución, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, llamó a los legisladores de oposición a que hagan historia y voten a favor de la reforma eléctrica, luego de que diputados de PRI, PAN y PRD señalaron que votarían en contra, pues es regresiva.

Integrantes de Morena, incluidos varios funcionarios federales y de la CDMX participaron en el evento del Monumento a la Revolución. / Foto: Romina Solís | El Sol de México

“El llamado a todos los legisladores es a que hagan historia, como lo hicieron (…) Dejemos atrás, independientemente del partido político, el vergonzoso capitulo de 2013 (con la reforma eléctrica propuesta en ese año) y entremos a un nuevo capítulo acorde con los nuevos tiempos, no sólo de México, sino del mundo entero”, indicó Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina recordó la reformas eléctricas propuestas por los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, en donde se privilegiaron los subsidios a las grandes empresas y se buscó la privatización.

“En 2013, cuando dieron el golpe a la reforma energética con cañonazos de dinero, ahí estuvimos oponiéndonos, defendiendo los recursos del pueblo. ¿Qué provocó esa reforma? La destrucción casi de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con contratos ‘leoninos’, incluso ilegales. La falta de planeación, el riesgo de los sistemas de transmisión, tarifas altas para el pueblo para subsidiar tarifas a unos cuantos privilegiados.

Partidarios de Morena abarrotaron la explanada del Monumento a la Revolución. / Foto: Romina Solís | El Sol de México

“¿Queremos energías renovables? Sí, pero sin saqueo de las tierras de campesinos. ¿Queremos energías limpias? Sí, pero no a costa de subsidiar la transmisión. Votar por la reforma eléctrica (del presidente) es fortalecer nuestra soberanía, nuestro futuro como nación, garantizar la transición energética”, señaló la jefa de Gobierno.

Sheinbaum se lanza contra el INE

La jefa de Gobierno respaldó la consulta sobre la revocación de mandato que se realizará el próximo domingo, para determinar la continuidad de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, y aseguró que “odian la participación del pueblo” en este tipo de ejercicios.

Además, respaldó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral sean elegidos a través del voto popular como lo propuso el presidente, pues llevan nueve años en el cargo, y señaló que “no tienen autoridad”.

“En el fondo odian la participación del pueblo, de un pueblo libre y participativo. Están por cumplir nueve años al frente del INE, por eso ya les gustó, piensan que la democracia es de ellos, pero no, la democracia es la soberanía del pueblo para elegir a sus gobernantes y para vigilarlos. No toleran la consulta popular, pero nunca vieron la compra del voto”, señaló.

Además, aseguró que ahora ningún presidente podrá ignorar la voluntad de su pueblo, porque a los tres años de su gobierno será sujeto a revocación de mandato. “Así que el pueblo pone y el pueblo quita”, dijo.

Asimismo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el próximo domingo, cuando se realice la consulta para la revocación de mandato, el pueblo se alzará contra la dictadura del Instituto Nacional Electoral (INE), y aseguró que votar en contra de la reforma eléctrica es traición a la patria.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al INE de intentar sabotear la revocación de mandato. / Foto: Romina Solía | El Sol de México

“Estamos en la batalla por la soberanía en el sector eléctrico, para no depender de tarifas abusivas de empresas internacionales. Sólo el Estado puede garantizar este servicio a precios justos para la familia y empresas”, indicó Delgado.

Además, aseguró que el INE busca sabotear el ejercicio de la consulta de revocación de mandato, y señaló que los conservadores y sus empleados del INE le tienen miedo a que el pueblo se empiedre,

“(Tienen miedo de) que nos acostumbremos a vivir en una democracia real y efectiva. Este domingo el pueblo de México se alzará en las urnas y contra la dictadura del INE. Vamos a ratificar a nuestro presidente y para que la transformación continúe”, indicó Delgado.

Mientras tanto, a través de sus redes sociales el presidente López Obrador presumió que jugó cinco entradas del llamado Rey de los Deportes en el deportivo de la Alianza de Tranviarios, localizado en la alcaldía Iztapalapa.

Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones. pic.twitter.com/1fNvcOsMCx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2022

