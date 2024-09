Mayoría de Morena aprueba reforma judicial en la Cámara de Diputados

Desde la Sala de Armas de la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca y rodeada de caos vial por protestas, diputados de Morena, Partido del trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en lo general la reforma judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces sean elegidos por voto popular.

Una vez aprobada en lo general con 359 votos a favor tras más de 10 horas de discusión, los legisladores comenzaron con la discusión en lo particular de 610 reservas presentadas en su mayoría por la oposición.

El bloque oficialista utilizó por primera vez su supermayoría para aprobar la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de críticas de la oposición por presuntas violaciones al proceso legislativo y desacato a los fallos judiciales que ordenaban frenar el proceso.

Política Instalan en el Senado comisiones que recibirán la reforma judicial

La jornada inició a las 05:00 horas del martes con los trabajadores del Poder Judicial bloqueando los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro, acción que obligó a los morenistas a buscar una sede alterna en cuestión de horas.

La elegida fue la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, un gimnasio ubicado a cuatro kilómetros de la sede de la Cámara de Diputados y que fue facilitado por la alcaldía Venustiano Carranza, gobernada por Morena.

Fue a las 10:29 horas cuando el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, anunció la sede donde se llevaría a cabo la discusión de la reforma judicial.

También puedes leer: La reforma judicial puede hacer mucho daño en la relación México-EU: Ken Salazar

En cuestión de horas se trasladaron a la nueva sede los trabajadores del Poder Judicial, mientras estudiantes de Derecho insistieron en hablar con la bancada de Morena; al fracasar el diálogo, optaron por bloquear el Viaducto Río de la Piedad en ambos sentidos.

El presidente en turno de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, abrió la discusión a las 17:00 horas y comenzó la larga la discusión.

La oposición intentó frenar la discusión apelando a la suspensión que el sábado otorgaron dos jueces y con mociones suspensivas, sin embargo, la mayoría insistió en la urgencia de continuar con el trámite de la reforma.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Ya en la discusión, el diputado Monreal Ávila dijo que la reforma fue impulsada por el presidente López Obrador por la intromisión del poder judicial en los trabajos del poder legislativo, porque la Corte invalidó reformas como la eléctrica y la de la Guardia Nacional y por la corrupción que aseguró impera en el Poder Judicial.

El coordinador morenista reprochó que en el pasado la oposición defendiera la autonomía del Poder Legislativo y que ahora pretenda que se someta un juez que ordena frenar la discusión de la reforma.

“Todavía ahora me da tristeza cómo legisladores que antaño defendían la autonomía del Poder Legislativo, defiendan la subordinación del Constituyente Permanente a un juez o a una jueza. Dónde están aquellos juristas impecables de la derecha que volverían a morir al escuchar razones tan torcidas. No. El Poder Legislativo no puede someterse a ningún juez ni autoridad distinta a nuestra”, dijo Monreal Ávila.

El diputado Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano, reconoció que hay casos de corrupción en el Poder Judicial y que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se ha equivocado en sus decisiones políticas, sin embargo, dijo que “por casos aislados no deben de pagar decenas de miles de mexicanas y mexicanos excepcionales” que trabajan en el órgano jurisdiccional.

“Qué ha habido corrupción? Sin duda. ¿Abusos? También. ¿Qué algunos juzgadores se han extralimitado en el uso de las suspensiones? Sí. ¿Qué la presidenta de la Corte ha sido errática en muchos de sus cálculos y acciones políticas? También es verdad”, dijo.

El legislador emecista advirtió el riesgo de que los juzgadores sean elegidos por voto popular, pues dijo que la corrupción se convertirá en una práctica generalizada.

Se instalaron mesas para que los diputados cenaran / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“Porque ahora que la impartición de justicia saldrá a subasta, habrá un mercado para comprar jueces de consigna. Hoy seguramente hay algunos; con esa reforma, serán casi todos. Porque tendremos jueces pensando en cómo ganar votos y no cómo hacer justicia”, dijo.

El PAN se posicionó en contra de la reforma judicial con mantas que incluían las consignas “#SoyResistencia” y “Sin justicia no hay futuro”.

La diputada Paulina Rubio, del PAN, dijo que la reforma es venganza del presidente de la República que empezó contra el poder judicial y se sumó a las advertencias del riesgo que representa que los jueces sean electos por voto popular.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La discusión de las reservas concluirá hasta la mañana de este miércoles, pues la improvisación de la sede se tuvo que equipar la Sala de Armas para procesar los cientos de cambios propuestos por la oposición.