La Mañanera vista por Reyes Razo | "Hay dinero para la Salud"

"La prioridad de este gobierno es estrictamente social. El bienestar del pueblo. No es el tiempo de antes. Cuando a nadie le preocupó. Hay dinero para la Salud. Al presupuesto autorizado s pueden sumar 40 mil millones de pesos. No escasea el dinero. Educación Pública, Salud, Bienestar. Lo Social". Casi se desgañitó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pasó del entusiasmo al lamento.

"Tenemos presupuesto...Y no se ejerce. Es que año tras año el gobierno no estaba atento a las necesidades del pueblo. Se enmoheció, se engarrotó el elefante que es la burocracia. ¡Qué difícil es mover a tan corrupto, gotoso, torpe y mañoso monstruo! Yo intento moverlo. Necesito la ayuda del pueblo"

Sociedad SSa ha invertido 91 mdp en medicamentos para cáncer

Gisela Lara se hace lenguas -describe paraísos- del Sistema IMSS-Bienestar. Antiguo IMSS-COPLAMAR. Nació en el sexenio de José López Portillo. Para candelilleros, jornaleros nómadas, agricultores del semi desierto mexicano. "En años recientes evitó 37 mil embarazos de adolescentes -casi niñas-. Se les informa. Se les persuade de vivir su sexualidad con seguridad"

"Estamos preparados para sortear la crisis. El peso resiste. Nuestras finanzas son sanas. No creció la deuda. Nuestras reservas internacionales aumentaron 10 mil millones de dólares. En los próximos días anunciaré aquí la cuantía de la inversión privada en el Sector Energético."

Repasó López Obrador sucesos recientes. Hubo marchas. Hubo huelga de mujeres. A mi ver movimientos y expresiones legitimas. La lucha de las mujeres por la igualdad viene de lejos. De obreras que en fábricas y talleres pugnaron por recibir mejor salario y jornada de trabajo menos extenuante.

"Esto me lleva a opinar -dijo López Obrador- que el Día Internacional de la Mujer es en realidad una celebración de las reivindicaciones sociales. No tengo datos acerca del número de mujeres que participaron en estas expresiones. Sin embargo, me alegra que no hayan ocurrido hechos violentos.

"Porque la violencia no produce sino violencia. Es que no se puede combatir al fuego con más fuego. Ni al mal con más mal. Los movimientos pacíficos dan buen resultado. Si bien con la aspiración del cambio ocurren revoluciones y guerras, no siempre llegan los cambios anhelados.

"Prueba de que la lucha pacífica da frutos soy yo. Llegué al Palacio Nacional luego de años de lucha tenaz y pacífica. Sin violencia. Y no es mera teoría. Es preciso el trabajo. ¡Trabajo desde abajo! Hacer conciencia.

"Opositor, tomé el camino del trabajo. Opositor, imprimí volantes y trepaba a autobuses y camiones urbanos. Pedía permiso al chofer. Y subía a hablar. Contra la injusticia. Contra el abuso los campesinos. Contra la corrupción. Hablaba y volvía a hablar. En una mañana le había hablado 300 /400 personas.

"Eficaz mi medio. Pues la gente -muy amedrentada- no acudía a mítines o reuniones. Gran experiencia. Nunca olvidaré que en una ocasión me gané un aplauso. Yo sé lo que les digo: nada por la violencia. Abracemos el camino de la paz, por el camino de las preguntas y las respuestas la conferencia abordó el tema de encuestas y pronósticos”.

Muy dueño de sí concluye "Consultas muy cuchareadas afirman que mi popularidad y aceptación descienden. Que van a la baja. Rozo el 60 por ciento de aceptación y aprobación. Con eso tengo. Hasta mañana."

Así la conferencia "mañanera" de ayer.