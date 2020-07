La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que pretende aprobar Morena en la Cámara de Diputados, no promueve la transparencia y genera corrupción, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“El principal riesgo es que tengamos una legislación de Ley de Adquisiciones que no fomente la eficiencia por un lado, segundo lado que aliente la opacidad y tercero, que propicie la corrupción” señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Max Kaiser Aranda, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, afirmó que en la actualidad 90 de cada 100 contratos se hacen por adjudicación directa.

“80 de cada 100 contratos se hacen por adjudicación directa, pero hay que sumar entre siete y ocho más que se hacen por el procedimiento que se llama invitación restringida, lo que quiere decir que casi 90 de cada 100 contratos se hacen sin competencia”, señaló el especialista.

Max káiser señaló que los grandes proyectos de infraestructura de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía se están haciendo básicamente con procesos de invitación restringida.

“Es un servidor público escogiendo entre tres ofertas que él mismo eligió”, lo que va en contra de la mejor práctica internacional, en contra de todos los foros internacionales de los que somos parte y sobre todo, va contra el artículo 9 de la Organización de las Naciones Unidas que evita la corrupción.

“Si no hay competencia, no hay transparencia y el riesgo de corrupción crece de manera exponencial”, anotó el especialista. Ley de Adquisiciones no promueve transparencia y propicia corrupción: Coparmex.





