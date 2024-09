De "Me canso ganso" a "Fuchi, guácala": las frases de AMLO en su sexenio

Desde su primer día como presidente, Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por decir en sus discursos o en sus conferencias mañaneras frases que resultan polémicas o jocosas.

A continuación te enlistamos algunas:

Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos

El presidente López Obrador mandó un mensaje al comando que secuestró a 14 trabajadores de la SSyPC de Chiapas:



“Al parecer es una confrontación entre grupos...lo mejor es que los liberen, sino los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”.



Puede ser que nos prohíban que haya mañanera, pero a lo mejor la vamos a hacer al mediodía

"Ahora quieren que ya no haya mañanera"

"Puede ser que nos prohiban que no hayan mañanera,las vamos a hacer al mediodía. Estoy pensando hacerla también sábado y domingo".

"Para que no dejemos oportunidad de que, no puedan empinar a nadie

Me canso, ganso

AMLO en el #Zocalo: "Se avanza hacia la erradicación de la violencia y lo vamos a lograr entre todos, ¡me canso ganso!"

Tengan para que aprendan a respetar al pueblo

"Para reconocer su trabajo (…) y porque les produce mucho enojo a los del bloque conservador y a veces hay que no olvidar el sentido del humor. Sin burlarse, es 'tengan para que aprendan'"



AMLO sobre invitación a López-Gatell a 🇺🇸



El INDEFENDIBLE, tiene defensor





El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado... ¡Fuchi, caca!

Hoy se cumple un año del: "¡Fuchi, caca!".



Felicidades, @lopezobrador_.

Ahí están las masacres

Mañana veremos a AMLO burlarse de la masacre de Guanajuato...

Ahí están las masacres, jejejejeje pic.twitter.com/VPcPmj1WYZ — Adan Avelar Islas (@adanvecindad) December 17, 2023

Nos vino esto (Covid-19) como anillo al dedo

Cada día que pasa de esta crisis, AMLO sale a evidenciar su indolencia y falta de liderazgo.



Decir que el #COVID19 les cayó "como anillo al dedo" para afianzar su transformación es criminal y, cuando menos, una falta de respeto para las familias de los muertos por la pandemia.

Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo

"Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo". Estampitas religiosas van a proteger a México de la crisis económica que se viene, considera el presidente, "nuestro escudo protector", dice y las muestra en plena conferencia de prensa.

Y que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es ley

"No me vengan con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley"

Lo dijo dos veces, para los que aún no creen que es un peligro para México.

Esta noche, en Hechos, llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se lo pierda

Sobre la campaña de Azteca sobre el #VirusComunista dice AMLO:



"¿Ustedes creen que los que hablan del virus del comunismo saben qué es el comunismo? ¿Creen que saben?...esta noche en Hechos": López Obrador

Están moralmente derrotados

Los conservadores están moralmente y políticamente derrotados" y decirles a los que se sentían dueños de México, se acabó la robadera, el saqueo, el influyentismo, el bandidaje oficial, ya no hay contubernio, escuchen

Están defendiendo sus intereses

Marchan jueces, magistrados y ministros porque están defendiendo sus intereses, "los entiendo".



La mayoría del pueblo quiere elegir a sus jueces, magistrados y ministros, subraya #AMLO. Solamente las élites no quieren.



La mayoría del pueblo quiere elegir a sus jueces, magistrados y ministros, subraya #AMLO. Solamente las élites no quieren.

Este ministro, Diego Valadez, trabajó en la SCJN siete…