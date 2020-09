Lanzan huevos y tomates a Noroña en evento celebrado en Hidalgo

El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, tuvo que salir del acto de campaña del candidato del Partido del Trabajo (PT), a la alcaldía de Huichapan, Hidalgo, poco después de que un grupo de personas lanzaran en su contra huevos y tomates al grito de “fuera Noroña no te queremos en Hidalgo”.

El anterior hecho fue captado través de un video ya viralizado en redes sociales. En las imágenes se muestran al funcionario en una asamblea informativa encabezada por él. Al momento del ataque, las personas del presídium intentaron evadir la agresión.

➡️“¡Ya se chingaron los del PRI!” advierte el PT en disputa por poder en San lázaro

Corrieron a huevazos de Huichapan Hidalgo a Noroña al grito de "No te queremos en Hidalgo Noroña"



Aunque no me parece la forma adecuada para inconformarse, no deja de ser un signo de cómo están las cosas en el país



Vía (@CarlosTorresF_ ) pic.twitter.com/ShK54A6Wfs — Greñitas (@la_grenitas) September 21, 2020

Mientras tanto, el legislador respondió a las personas que lanzaron los objetos diciendo “que cobardes son, este es un acto de provocación”. Además, Noroña acusó al candidato del partido Verde Ecologista de ser el autor intelectual de la agresión.

Más tarde, a través de sus redes sociales, el diputado federal señaló al hermano del aspirante del verde Emeterio Moreno Magos de ordenar la agresión. Por lo que el Partido Verde indicó que acudiría ante los órganos electorales y judiciales para sustentar los señalamientos por parte del legislador. Foto: captura de pantalla

Asimismo, indicó que no se permitirá que por el “calor político” los adversarios agredan a la población y reiteró que “Huichapan no puede tener campañas de agresión y violencia”.

Por su parte, el candidato del Partido Verde se deslindó del hecho a través de sus redes sociales y detalló que fue informado del ataque mientras él se dirigía a un evento.

Un grupo de provocadores llegó a agredir, primero verbalmente, y luego, aventaron jitomates y huevos para reventar la asamblea en Huichapan. Éstos son. El de la primer foto a la izquierda, los encabezó, es hermano del candidato suplente a la presidencia. pic.twitter.com/1I9lrJkJMQ — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2020 Ya hizo un video Emeterio Moreno Magos, diciendo que es inocente del incidente, sin decir que incidente donde su hermano y el hermano del candidato presidente municipal suplente encabezaron la agresión en nuestra contra. pic.twitter.com/6unGnSrAup — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 21, 2020

Además, precisó que son calumnias los señalamientos de Gerardo Fernández, a quien llamó “secuestrador” y mencionó que solicitará el apoyo del estado a través del órgano electoral y la Procuraduría de Justicia.