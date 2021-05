Continúan restricciones en frontera entre México y EU hasta el 21 de junio

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las restricciones a cruces terrestres no esenciales desde México hacia Estados Unidos se mantendrán hasta el 21 de junio de 2021.

A través de su cuenta de Twitter, la SRE indicó que el país vecino informó sobre la medida que se mantendrá hasta las 23:59 horas de la fecha citada.

Además, mencionó que México y Estados Unidos se encuentran en conversaciones “para flexibilizar a partir del 22 de junio las restricciones a cruces fronterizos a partir de los índices de propagación del coronavirus o Covid-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera.

En la conferencia mañanera de este martes del presidente López Obrador, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, señalaron que hay conversaciones con el gobierno de Joe Biden sobre las restricciones en la frontera.

"Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones, porque no han terminado la vacunación en toda la zona, hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no; entonces, su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que terminen la vacunación, en todo caso ya están cerca de lograrlo."

Cabe recordar que desde el inicio de la pandemia por coronavirus las restricciones entre ambos países se han mantenido para evitar mayor propagación del virus.