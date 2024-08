Chiapas: AMLO inaugura megapuente en zona controlada por grupos armados

LA CONCORDIA. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum inauguraron ayer el puente de La Concordia, vía que conecta la región de La Frailesca con la Sierra de Chiapas, un territorio disputado en los últimos meses por grupos armados.

"Me da mucho gusto estar con ustedes y quiero decirles que siempre estoy pendiente de La Concordia. No me ha gustado lo que está pasando últimamente, pero ya estamos interviniendo. Hay que hacer valer el nombre del municipio, La Concordia.

Debemos seguir el camino de la justicia, la paz y la tranquilidad, y transformar el rumbo de La Concordia. Tenemos que buscar la unidad de nuestro pueblo. Es fundamental que hablemos mucho con los jóvenes para que no se desintegren las familias", mencionó el mandatario durante su discurso.

En los 86 kilómetros de la carretera 157 que conecta Tuxtla Gutiérrez con el municipio de La Concordia, las autoridades de Chiapas instalaron cinco retenes, tres con elementos de la Guardia Nacional y dos más con el Ejército mexicano.

Previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, un helicóptero de las fuerzas federales sobrevoló el cielo del embarcadero del ejido Niños Héroes, sitio donde el pasado 1 de abril elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron con integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala, lo que dejó un saldo de 10 muertos, reconocidos por la autoridad, aunque los pobladores dicen que fueron alrededor de 40 los fallecidos.

El puente de La Concordia cuenta con una sección de 12 metros de ancho para dos carriles de circulación y sus accesos, obras complementarias y señalamiento, ubicado en el kilómetro 63+200 del tramo Rizo de Oro, de la carretera Chicomuselo-La Concordia.

Por la extensión de su claro central de 348 metros será el tercer puente de mayor dimensión a nivel nacional, sólo superado por el de Tampico, en Tamaulipas, con 360 metros, y el Baluarte, en Sinaloa, con 520 metros.

El puente de La Concordia está construido en una zona en donde en las últimas semanas se han registrado balaceras entre grupos armados, además de 18 bloqueos carreteros en una decena de municipios, provocando el desplazamiento de 600 personas hacia Guatemala en busca de víveres y atención médica.

Ayer, en la conferencia mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que en relación con 18 bloqueos en la Sierra Madre de Chiapas cuentan con 540 elementos, entre el Ejército y la Guardia Nacional para atender la situación, donde se encontraban aproximadamente 660 personas.

Cresencio Sandoval agregó que actualmente sólo quedan cinco bloqueos y tres filtros en las carreteras de Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera. “Los trabajos en estas áreas continúan con el objetivo de eliminar todos los obstáculos y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, indicó.

Puente "La Concordia" en Chiapas / Foto: Foto: Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

Por la tarde, el Ejército informó que junto a la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en el municipio de Tuzantán, Chiapas, luego de varios bloqueos reportados en los alrededores de la zona.

En este operativo detuvieron a 21 integrantes de dos células delictivas en Tuzantán y se atendieron 18 bloqueos en la región.

En la conferencia matutina, la canciller Alicia Bárcena dijo que la mayor parte de los chiapanecos que cruzaron a Guatemala lo hicieron porque los grupos criminales buscan reclutar a los jóvenes.

“La mayor parte de la población, señor Presidente, se dedica a la siembra del maíz y vende su producto en el municipio de Comalapa. Entonces los nacionales mexicanos cruzan por los constantes enfrentamientos que hay entre, aparentemente, dos bandas criminales, en realidad, y han comenzado, sobre todo lo que más les preocupa a estas familias, es que han comenzado a reclutar jóvenes, sobre todo hombres jóvenes y, por lo tanto, por eso han cruzado”, informó.

El puente atirantado “La Concordia”, se construye sobre la presa La Angostura en Chiapas / Foto: gob.mx

En su reporte durante la conferencia, Bárcena comentó que 61 personas ya habían regresado por voluntad propia a sus hogares en la Sierra de Chiapas.

ACUERDAN INSTALAR CASILLAS EN PANTELHÓ

En asamblea general, autoridades de más de 80 comunidades y seis barrios de Pantelhó acordaron por mayoría permitir la instalación de las urnas para el domingo 25 de agosto para las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en el municipio, ubicado en la región Altos de Chiapas, pero exigen la presencia de más de mil elementos de seguridad que resguarden la jornada comicial.

Cerca de 500 personas, entre agentes y subagentes municipales, comisariados ejidales y patronatos de agua, dijeron que por acuerdo mutuo aceptaron que se lleven a cabo los comicios, pero pidieron a las autoridades de los gobiernos federal y estatal que refuercen la seguridad para que los votantes acudan a las casillas a partir de las 8:00 horas del domingo 25 de agosto.

Las autoridades comunales también pidieron que los agentes recorran las calles y carreteras para evitar enfrentamientos o emboscadas de los grupos de autodefensa El Machete y Los Herrera el día de las elecciones extraordinarias.

El miércoles pasado, durante la sesión del Consejo General del INE, la consejera Dania Ravel, dijo que en caso de no tener garantías de seguridad, se cancelarían las elecciones municipales extraordinarias en Capitán Luis Ángel Vidal, Pantelhó y Chicomuselo.

"No vamos a poner en riesgo a la ciudadanía, no vamos a poner en riesgo al electorado, al funcionariado de casilla y, por supuesto, tampoco a nuestro personal que está trabajando en campo. Si no existen las condiciones de seguridad para que se pueden hacer estos trabajos, que se puedan hacer las elecciones, pues simplemente no se van a llevar a cabo como no se llevaron a cabo en el proceso electoral ordinario”, aseguró la consejera electoral. Con información de Aldo Canedo y Rafael Ramírez