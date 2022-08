FGR es responsable de las investigaciones contra Peña Nieto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sobre la investigación en contra de Enrique Peña Nieto que es un asunto que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) y recalcó que que él planteó que el Ejecutivo denunciaría a expresidentes si la consulta pública así lo determinaba, por lo que recalcó que no puede pedirle al fiscal general Alejandro Gertz Manero que no actúe.

“Los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al fiscal (Gertz) que no actúe”, expresó en su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado por la indagatoria que se está haciendo en contra de Peña Nieto por enriquecimiento ilícito.

Al preguntarle al presidente su postura política sobre la investigación que realiza la FGR en contra del ex presidente Peña, insistió López Obrador que debía ser la gente quien tenía que decidir si se juzgaba a los ex presidentes.

“Yo planteé que el Ejecutivo, el presidente de la República, iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública; entonces sí, nosotros íbamos a presentar denuncias, desde (Carlos) Salinas a la fecha, pasando por Zedillo Fox Calderón y el presidente peña Nieto”, recordó.

Sin embargo, añadió que su opinión era que “miráramos hacia delante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción, porque la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo”.

López Obrador subrayó que la investigación la tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí, y no es mi fuerte la venganza, y no solo es el ex presidente Peña, es el ex presidente Calderón , si no, ya hubiésemos presentado denuncia contra Calderón, o Fox o Zedillo, algunas ya las presenté cuando estaba en la oposición, que yo creo que ya están en los archivos, es lo que puedo comentar”, concluyó.

Ayer, martes, la FGR indicó que en este momento está desarrollando investigaciones en diversas carpetas por delitos federales, en contra del expresidente de México Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.