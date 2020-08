Enrique Alfaro acusó al gobierno de AMLO por despreciar a la federación

En la Reunión Plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro reprochó al Gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador porque trata con desprecio a los estados en la propuesta para renovar el pacto federal y señaló que en año y medio centralizó las decisiones del país.

El gobernador jalisciense expresó durante la Plenaria virtual a los diputados emecistas que el presidente López Obrador para renovar el pacto fiscal, exhibe una actitud de desprecio y le cierra las puertas al dialogo con los estados, por lo que dijo que estas entidades no están pidiendo limosnas.

“Los estados de la República no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo o planteando extender la mano para ver qué más nos dan. Lo que estamos planteando es que se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más”, expresó.

Por lo anterior, hizo un llamado urgente para efectuar una Convención Nacional Hacendaria, pues indicó que la pandemia de Covid-19 está generando una carga adicional a los gastos de las entidades federativas y, en el caso del estado que gobierna, dijo que ha tenido que recurrir a crédito de 6 mil 200 mdp.

Por lo anterior, propuso que es necesario generar un gran acuerdo para crear una ruta de trabajo en la que se integre a la iniciativa privada y donde den al Gobierno federal una propuesta de respaldo financiero específica, pues dijo que, “no se trata ni de condonar impuestos ni de regalar el dinero a nadie”.

Para concluir, el mandatario jalisciense advirtió que de no darse este gran acuerdo, se perderá la oportunidad de agotar un debate a fondo que permita recuperar los pilares del federalismo mexicano, “particularmente lo que se refiere a la distribución del presupuesto de México”, sentenció.

