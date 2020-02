Elba Esther afirma que "opinará y actuará" en la vida del país

Al cumplirse, el fin de semana las asambleas 23 y 24 para convertir a Redes Sociales Progresistas (RSP) en partido político, Elba Esther Gordillo rompe silencio y en entrevista con el diario español, El País, la primera que da a un medio de comunicación desde su liberación de prisión, en agosto de 2018, advirtió que “opinará y actuará” en la vida del país.

“Vuelvo porque hay una historia que no ha terminado. Mi intención es incidir en que en México se realice lo que hemos soñado los trabajadores durante mucho tiempo”, afirmó la maestra al rotativo.

Política No hay impedimento para que Elba Esther regrese a dirigir el SNTE: Moctezuma

La exlíder del SNTE aseguró, además, que no piensa afiliarse a ningún partido político, ni siquiera a Redes Sociales Progresistas, que encabeza su yerno Fernando González Sánchez.

La exlíder del SNTE aceptó al diario que siempre propició una imagen que no correspondía a una maestra por sus vestidos, sus zapatos, así como por vivir siempre en Polanco. “Ahora, cuando compré la casa no vale lo que hoy. Y sí, tengo una casa en San Diego. Vivo bien, no es el estatus de cualquier maestro, pero lo que he hecho no ha sido por mi profesión como maestra ni como dirigente de maestros. He sido diputada, senadora… Cuando fui legisladora y pertenecíamos a una comisión, se nos daba una compensación. Sí, la acepté, pero no la robé. Ni lavé dinero ni hice cosas indebidas”, afirmó.

En tanto, René Fujiwara Montelongo, comisionado nacional, afirmó que RSP será un partido que trabajará bajo el concepto de redes, donde no haya cuadros o pequeños grupos que se beneficien del trabajo de los demás. “Nuestro partido reafirmará la convicción social, que el trabajo sea buscar ser un mejor país”.

Durante este fin de semana, Redes Sociales Progresistas realizó tres asambleas estatales, donde se afiliaron a más de 10 mil simpatizantes, y continuará su proceso de asambleas y afiliaciones durante esta semana. El próximo sábado, el Presidente de RSP, González Sánchez encabezará la Asamblea Nacional, dando cumplimiento a los requisitos que solicita el Instituto Nacional Electoral para alcanzar el registro como partido político.