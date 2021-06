Discusión sobre nuevo gobernador de Banxico genera incertidumbre innecesaria: Gerardo Esquivel

La discusión sobre el nuevo gobernador del Banco de México (Banxico) genera incertidumbre innecesaria, afirmó Gerardo Esquivel, subgobernador de la institución.

"Considero desafortunado que estemos discutiendo el tema del cambio de gobernador con tanta anticipación. Me parece que agrega incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país, y en ese sentido, es algo que, en lo personal, parece innecesario”, comentó Esquivel en conferencia de prensa.

Este 21 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, sea ratificado en el cargo cuando termine su mandato el próximo 31 de diciembre.

El próximo gobernador del banco central, según López Obrador, será un economista con “dimensión social” y “muy partidario de la economía moral”.

Un día antes de estas declaraciones, el presidente de México arremetió contra Banxico porque no hubo remanentes de operación, dinero que resulta como ganancia de las operaciones del organismo en un año y que se entrega al gobierno a finales de abril como recursos adicionales para pagar deuda y destinar al gasto público.

El jefe del Ejecutivo aseguró que Banxico pudo haber dado a la Cuarta Transformación parte de los recursos del remanente para ayudar con la adquisición de vacunas contra el Covid-19, al tiempo que exhortó a transparentar algunas cuentas, tras asegurar que se respeta la autonomía de la institución.

Para el subgobernador Gerardo Esquivel, un cambio en los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico no afectará la autonomía del instituto o el cumplimiento de su mandato, que es mantener la inflación baja y estable.

En ese contexto, descartó que esté interesado en participar en el proceso de selección para gobernador por cuestiones personales y familiares.

Miembros de Banxico deben actuar responsablemente

Según Alejandro Díaz de León, cuando se asume la responsabilidad de formar parte de la Junta de Gobierno de Banxico se debe de tener claro el cumplimiento de las funciones encomendadas.

“Uno debe de concentrarse en hacer la responsabilidad para la cual fue encargado y no estar pensando en si se puede repetir o no; no debe de estar pensando en escenarios ulteriores. Por lo menos esa ha sido mi reflexión o manera de abordar el tema”, comentó en conferencia de prensa con motivo de la presentación del informe trimestral de inflación de Banxico.

Agregó que la designación de los miembros del banco central es una tarea que le corresponde meramente al presidente de México y que, posteriormente, es ratificado por los legisladores.