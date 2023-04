Diputados de Morena se contraponen por la Ley Minera

Mientras el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco asegura que la Ley Minera saldrá antes de que termine el periodo de sesiones el 30 de abril, su compañero de bancada, Manuel Rodríguez González asegura que no será posible toda vez que se tiene que llevar acabo foros para conocer más a fondo la opinión de expertos a las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aclaró que dentro de las prioridades que tiene en los 13 días que quedan del periodo ordinario de sesiones está impulsar la Ley Minera, “prioridad de la 4T”.

Por su parte, el diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, aclaró que no será posible que las reformas a la Ley Minera, que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, salga en este periodo.

El legislador manifestó que se trata de un tema trascendental y por lo mismo necesita tomarlo con toda la responsabilidad y seriedad posible.

Las comisiones unidas de Energía y Economía, en ese orden, tenemos que reunirnos de manera conjunta para establecer la ruta a seguir para el análisis, su discusión y posterior dictaminación.

“Lo que sí les puedo garantizar es que prisa no hay por hacerlo. Sí hay un compromiso de hacer nuestra labor parlamentaria, es decir, no se va a quedar mucho tiempo en espera, pero que la dinámica que siempre hemos puesto por el lado de Energía, es que va a ver las consultas necesarias por tratarse de un tema de tanta trascendencia e interés, y eso qué significa, que tenemos que tener sesiones de parlamento abierto, el número que sean necesarias en función de lo que acordemos”.

Adelantó que hay que escuchar a la industria minera, al sector privado que participa ahí, a investigadores, científicos, académicos, al sector social, y también por supuesto al sector público que participa, a las autoridades locales.

“Un trabajo amplio que se tiene que hacer, pero no me quiero adelantar porque no nos hemos reunido todavía en comisiones unidas. Eso será próximamente, pero lo que sí les puedo decir es que sorpresas no va a ver y esto no será un proceso que arranque y termine muy rápido”.

Coincidió que habría costos políticos en caso de no hacerlo correctamente “es un tema trascendental, porque, si bien es cierto son recursos naturales que generan energía, que generan riqueza, también tenemos que hacer una explotación racional y tenemos que garantizar sobre esos recursos, que haya la soberanía del Estado mexicano sobre ellos que beneficie directamente a los ciudadanos de este país, pero además también que esa explotación sea sostenible, sustentable”.

“Que entendamos que la población de México merece tener agua, tener aire puro, estar libres de contaminación y que, en este tipo de actividad, si no seguimos los protocolos adecuados, si no hay el protocolo necesario y se prevén sanciones de no cumplirlo, sí tendremos riesgos de probables contaminaciones”, indicó.

El legislador afirmó la posibilidad de un parlamento abierto, “si, reitero que el interés de la consulta existe, y seguramente habrá, no quiero adelantar la ruta, porque la tenemos que diseñar primeramente de manera conjunta el presidente de la Comisión de Economía y un servidor y después someterlo a aprobación de las juntas directivas y de la propia comisión.

“Pero sí lo garantizo, porque además es la característica de la Comisión de Energía, que es quien encabeza los esfuerzos en este caso, que siempre estamos abiertos a escuchar a todos, a que haya, además, una pluralidad en la participación, y que esté amplia y suficientemente discutido el tema y seguramente así será”.