Cuauhtémoc Blanco se baja de competir por la candidatura de la jefatura en CDMX

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que desistirá de contender para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, así lo anunció a menos de 24 horas de haberse reunido con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado,

"Después de reunirme con mi amigo y presidente Morena, Mario Delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento", escribió en su cuenta X, antes Twitter.

Puedes leer también: Morena se alista para elegir aspirantes a gubernaturas: las fechas para el proceso

Blanco tenía la intención de buscar la candidatura a la CDMX por Morena, para lo que incluso pedía una licencia temporal de su actual cargo.

En un principio expresó que no tenía interés en ninguna otra posición que no fuera la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No obstante, conforme pasaron los días, Cuauhtémoc fue moderando su posición, primero al revalorar la solicitud de licencia, dado que correspondería al Congreso local, con mayoría opositora desde el 2021, autorizar la licencia del mandatario y, en su caso, nombrar a un gobernador sustituto.

Después de reunirme con mi amigo y presidente del @PartidoMorenaMx, @mario_delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento.



Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente… pic.twitter.com/bJhFz34LIG — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) September 20, 2023

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El lunes, a unas horas de publicarse la convocatoria, el gobernador de Morelos anunció que tendría una reunión con Mario Delgado para valorar su participación en la encuesta, donde se enfrentaría a otros aspirantes como Omar García Harfuch, Clara Brugada y probablemente el mismo Mario Delgado.

Sociedad Elecciones 2024: cómo registrarte para votar si vives en el extranjero

En paralelo, el dirigente nacional de Morena, en entrevistas radiofónicas, había advertido que Cuauhtémoc Blanco no estaba aún preparado para gobernar una entidad tan compleja como la Ciudad de México.

Todavía este miércoles por la mañana declaró: “no hay ningún cambio (en su decisión de ir por la CDMX), donde ellos tomen la decisión yo los voy a seguir apoyando. Si me requieren aquí, apoyar en la Ciudad de México, con gusto lo voy a hacer, si me requieren apoyar a la doctora Claudia con mucho gusto lo voy a hacer y siempre agradecido con el presidente de la República por haberme apoyado aquí en Morelos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo siempre he dicho que aquí no es pelea… lo más importante es la unidad y por el otro lado que se ganen todas las gubernaturas”, aseguró antes de anunciar que será la próxima semana cuando se defina su futuro político conforme a las indicaciones que reciba de la futura candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum.

Publicado originalmente en El Sol de Cuernavaca