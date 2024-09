Congreso de la Unión arranca la primera sesión de la LXVI Legislatura

Con la asistencia de 116 senadores y 486 diputados, arrancó la sesión del Congreso General que marca el inicio de los trabajos legislativos en los que se dará trámite a la reforma judicial.

La diputada Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró instalado el Congreso y dió pasó a la recepción del sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de manos de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Diputados y senadores de Morena formaron un gran tapón dentro de la escalinata que lleva a la tribuna, pues todos querían saludar a la funcionaria federal antes de que llegara a la parte alta de la Mesa Directiva.

EN VIVO | Sesión de Congreso General: Primer Periodo del 1er Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura https://t.co/9hI5Kgw9Wm — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 1, 2024

Una selfie, la foto, el abrazo, simplemente un grito “¡secretaria, secretaria!”, se escuchaba desde las curules, y todos para poder mirar su paso. Mientras desde la oposición solo miraban, en espera de que la secretaría de Gobernación llegara a su destino.

La diputada Noemí Luna, coordinadora de la bancada del PAN, reprochó el discurso partidista que dio Luisa María Alcalde Luján.

La líder panista dijo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no autorizó un discurso de Alcalde Luján y menos que éste tuviera un carácter partidista.

“En ningún momento en la Junta de Coordinación Política se autorizó que se diera un mensaje aquí por parte de la secretaria de Gobernación y mucho menos que viniera a hablar como líder de un partido político, olvidándose del carácter repúblicano que debe tener la secretaria de Gobernación. Diputadas y diputados, ¿de verdad así empezamos este ejercicio legislativo, queriendo callar las voces de la oposición?, ¿dónde está su voluntad al diálogo? ”, dijo.

La legisladora aprovechó también para criticar la supermayoría de Morena-PT-PVEM en la Cámara de Diputados, misma que le permite aprobar cualquier reforma a la Constitución como la reforma judicial que se discutirá el martes 3 de septiembre.

“No se equivoquen, a ustedes nadie les otorgó la mayoría calificada, aquí hay una mayoría artificial, una mayoría que contrasta con lo que sucedió en las urnas, por que nunca olvidemos, no lo olviden, compañeras y compañeros del oficialismo, el 43 por ciento de los electores no votó por ustedes”, dijo.

Tras la entrega-recepción del informe, el senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, advirtió que si pasan las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida la judicial, la democracia será destruida.

“Si estas reformas que estamos a punto de discutir pasan, la destrucción de la democracia será una realidad. Van a inaugurar una autocracia constitucional”, dijo.

El legislador acusó que la supermayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados es un fraude a la democracia y un fraude a la Constitución, pues aun cuando obtuvieron el 53 por ciento de la votación las autoridades electorales les dieron el 73 por ciento de la Cámara de Diputados.

Advirtió que “no hay cosa más peligrosa que mal interpretar la voluntad popular”, pues recordó que Morena utiliza su triunfo en la elección del 2 de junio como justificación para impulsar las modificaciones.

Por lo anterior, hizo un llamado a la mayoría de Morena a la conciencia y a no traicionarse a ellos mismos durante el trámite de las reformas del presidente López Obrador.

“Nosotros no vamos a dejar de hacerles un llamado a la conciencia a la no complacencia con la destrucción de la república democrática a no aceptar lo que antes rechazaban y denunciaban, a no traicionarse ustedes mismos desde movimientos ciudadanos, no vamos a permitir que una tramposa interpretación de la voluntad popular colapse al país”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, presumió a la oposición que la 4T ganó la mayoría calificada en San Lázaro para aprobar las reformas constitucionales, aunque su partido no ganó en ningún distrito.

🗣️"Quieren llorar, quieren llorar", le grita la supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados a la oposición que representa menos del 30 por ciento de la Cámara Baja.



📹 Fernando Merino | El Sol de México pic.twitter.com/7hfArn1mtS — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 2, 2024

“La suma de los partidos Sigamos Haciendo Historia ganamos 256 distritos, el 85 por ciento del territorio nacional. Ganamos 30 estados en fórmula al Senado, Sigamos Haciendo Historia. Miren nada más: de los dos mil 477 municipios que tiene esta patria, la coalición Sigamos Haciendo Historia con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, sólo perdimos en 125 para que tengan idea”, dijo el legislador.

El líder petista reprochó que la oposición diga que el bloque Morena-PT-PVEM carece de legitimidad y que están sobrerrepresentados, cuando ellos apenas ganaron 43 distritos y las autoridades electorales les dieron decenas de diputaciones plurinominales.

Sandoval agregó que México vivió un proceso de transformación con el presidente Andrés Manuel López obrador, pues separó el poder político del poder económico.

“La oposición, la derecha, no ha entendido que estamos en un proceso de transformación profunda y de los tres poderes, de los tres poderes que tiene nuestra nación. Arrancamos con una reforma profunda en el Poder Ejecutivo porque nuestro presidente separó el poder económico del poder político, ya no manda más el poder económico”, expresó.

🗣️"No nos quita el sueño", dice Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT, sobre la orden de dos jueces para frenar la discusión de la reforma judicial. https://t.co/8oc5NUWlOx



📹 Fernando Merino | El Sol de México pic.twitter.com/qobk8xjLjy — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 1, 2024

Al respecto de las reformas impulsadas por el presidente López Obrador, la diputada Marcela Guerra Castillo dijo que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no creen en la premura de ocasión para aprobar reformas, por eso postulan una auténtica y profunda reforma al sistema de justicia y rechazan la propuesta de reforma al Poder Judicial que consideran incompleta, extraviada en sus medidas y equivoca en sus propuestas.

Guerra manifestó que esta legislatura habrán de impulsar y colaborar con el gobierno solamente en aquellas propuestas que juzguen positivas para el país y rechazarán con razones y firmeza aquellas que afecten a la sociedad.

“En el PRI vemos con la mayor seriedad la vida parlamentaria, porque este espacio es para construir una vida pública, sustentada en principios y razones claras, nos corresponde honrar esa vida de la República, de la división de poderes, de los contrapesos, de la vida de la democracia, y rechazamos todas esas rencillas y el ajuste de cuentas, como las descalificaciones las adjetivaciones que pretenden tomar el lugar de la auténtica democracia.”

Advirtió que el PRI habrá de levantar la voz cuantas veces sea necesario con la energía y determinación, con la fuerza de la razón, pero con la Fuerza también de los argumentos.

Desde la tribuna, señaló que en el PRI creen que la disciplina crítica no funciona en la realidad, y rechazaron el monopolio del poder por las distorsiones que impone el predominio de un partido en el marco de un sistema que rompe la competencia política.

“De nada le sirve al país un poder legislativo cómodo e imparcial, ya que ésta está en la esencia de este ente que es esta Cámara, de este Congreso de La Unión, un contrapeso efectivo a las decisiones y decisiones del Poder Ejecutivo.

“Asumimos la necesidad de ejercer una crítica sin cortapisas y que de esa manera sea un poder de verdadero contrapeso, así entonces, nos definimos como un partido de posición política y no como uno de oposición y irresponsable, vamos a hacer una oposición contundente, pero responsable”.

“Hacemos un respetuoso y afectuoso llamada para superar los diferentes y caminemos por la vía del acuerdo y que nos unan en el marco de nuestras diferencias, hacemos una invitación real y genuina para que nos sumamos en torno a las auténticas políticas de Estado que permiten impulsar una mejor calidad de vida para la gente”, dijo Marcela Guerra.

El vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, afirmó que el Plan C es el mandato mayoritario de la gente, y que en la agenda legislativa, la principal fuerza política en el Congreso de la Unión cumplirá dicho mandato.

Además, reflejará en programas, presupuestos y acciones del próximo e histórico gobierno de la República que encabezará la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Conforme a lo que establece el reglamento, la práctica parlamentaria y el proceso legislativo, se discutirán y votarán las reformas a la Carta Magna enviadas por el Presidente de la República el pasado 5 de febrero, que están contenidas como dictamen.

“El pueblo decidió por la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, por la continuidad con cambio de la política social y económica que ha permitido abatir desigualdades, mejorar la distribución de la riqueza, mantener la estabilidad económica y defender la soberanía e independencia de la patria”, señaló.

"Nnosotros obedecemos. Honraremos nuestra palabra y la máxima de nuestro movimiento: no les metimos, no robamos y nunca, nunca los traicionaremos”.

Dijo que el Sexto Informe de Gobierno del gran Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marca un hito en la historia de la nación, que da pauta para hacer, en poco tiempo, lo que no hicieron los gobiernos de la oposición.

Por su parte, Carlos Puente Salas, coordinador del PVEM, señaló que la Cuarta Transformación y la revolución pacífica de las conciencias dejaron de ser un lema de campaña o de gobierno, para revitalizar la política y convertirse realmente en un punto de quiebre en la historia democrática del país.

Por ello, dijo, el Partido Verde reitera “al Presidente de la República nuestro respaldo hasta el último día de su gobierno” y reconoce su liderazgo y su lucha incansable por construir un país con justicia social y por democratizar la democracia.

Puente manifestó que el próximo primero de octubre, en la misma tribuna, se entregará la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum.

“Los verdes también reconocemos el interés de la próxima Presidenta Sheinbaum en resolver otros temas sociales y ambientales como el acceso al agua potable, la contaminación, la educación ambiental, el acceso a la salud, poniendo especial atención a los niños y a los niños con cáncer”.