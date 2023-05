Beatriz Paredes: hay que conocer el país a profundidad

La senadora Beatriz Paredes considera que una de las principales cualidades que debe tener el candidato a la presidencia de la coalición Va por México es conocer a profundidad México y por ello dijo que la “provocación” de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, de que los aspirantes a la candidatura salgan a las calles a pedir apoyo ciudadano no es un requisito extraordinario.

En entrevista con El Sol de México, la política priista se refirió al método de designación del abanderado aliancista, proceso que conducirá Acción Nacional, y dijo que no es posible hacerse visible ante el electorado en los pocos meses que dura la campaña, por lo que si alguien quiere ser el candidato debe posicionarse ante la población desde ahora con apego estricto a la norma electoral.

“El candidato o candidata tiene que conocer a profundidad México, tiene que tener la experiencia necesaria para gobernar al país en un momento que va a ser un momento complejo habida cuenta de las circunstancias de polarización que ha venido alentando este gobierno, tiene que tener capacidad de diálogo para convocar al reencuentro entre los mexicanos, tiene que comprender los principales problemas nacionales, tiene que tener el carácter suficiente para enfrentar situaciones tan dramáticas como la de la inseguridad y tiene que tener una honorabilidad y las manos limpias, sin cola que le pisen”, dijo.

Sobre si cuenta con esas cualidades, la senadora comentó que eso le corresponde a los ciudadanos decidirlo.

Paredes Rangel dijo desconocer las razones de Marko Cortés para solicitar el millón de firmas a los aspirantes a la candidatura presidencial de oposición, al tiempo de recordar que ella ha tenido varias responsabilidades al frente de organizaciones campesinas y del Congreso.

“He sido dirigente nacional de un organización campesina, he sido dirigente nacional de un partido, he sido presidente del Congreso de la Unión, he recorrido el país de manera completa unas seis ocasiones, de manera completa. He tenido responsabilidades de carácter nacional en varias instituciones, creo que no se resuelve en una campaña que te conozcan, te conocen o no te conocen”, comentó.

“Este es un país de 130 millones de habitantes, es un país en donde es muy difícil que te conozcan todos los mexicanos, aunque tengas una mañanera por cuatro años seguidos, probablemente así te conoce un buen porcentaje pero no todos los mexicanos.

"Entonces creo que el que haya un porcentaje de firmas que respalden a los candidatos, significa más bien la expresión de un segmento de la sociedad respaldando una opción política. Yo creo que el conocimiento se obtiene con una biografía más de vinculación con las actividades sociales”.