ASF detecta fallas en Portal del Empleo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el sistema del Portal del Empleo, utilizado por miles de ciudadanos para encontrar trabajo, tiene diversas fallas que le han impedido operar de manera correcta, razón por la cual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe aclarar y proporcionar documentación de siete millones 158 mil pesos.

De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 393-DE, de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2020, esta cifra es por concepto de pago de 12 órdenes de servicio relacionadas con el sistema, mismas que “no cumplen con todas las funcionalidades señaladas en la documentación contractual ni se encuentran operando en un ambiente productivo como fue requerido en el contrato y sus anexos”.

Según su propia página de internet, el Portal del Empleo es “una herramienta que brinda servicios para que los empleadores registren y publiquen sus ofertas de empleo, y para que los buscadores de trabajo generen y/o publiquen sus currícu-lums en el sistema y se postulen a las vacantes de su interés”.

Sin embargo, de las pruebas a las características técnicas y funcionales realizadas por el equipo del auditor al portal, se detectó que de un total de 71 pruebas realizadas, 28 no cumplieron o fueron parciales (39.4 por ciento) y en 20 no se acreditó su funcionalidad (28.2 por ciento), lo que se significan errores en un 67.6 por ciento de toda la plataforma.

Algunas fallas son que no permite iniciar sesión con una cuenta de Facebook, Google o LinkedIn, debido a que no solicita usuario ni contraseña para estas redes sociales, y que en la búsqueda de vacantes el sistema no permite utilizar el criterio de salario y no tiene la opción para ordenar ofertas de empleo por experiencia.

Estas irregularidades fueron detectadas dentro del contrato RF-043-2019, celebrado con la empresa INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación por concepto de “Servicios Integrales de Tecnología para la Plataforma Digital del SNE (Servicio Nacional de Empleo) 2019-2021”. El contrato se adjudicó de manera directa por un total de 20 millones 118 mil pesos.