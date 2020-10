AMLO pide evitar pugnas partidistas internas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a evitar los conflictos internos y la politiquería en los procesos de renovación interna de los partidos políticos, esto en el marco de la confrontación existente entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado por la dirigencia de Morena.

López Obrador afirmó que no se debe olvidar que un partido político "es una entidad de interés público".

“Yo no me estoy metiendo porque no me corresponde, porque es parte de los cambios”

Durante la conferencia de prensa, reiteró que la encuesta es la mejor forma de conocer "los sentimientos de los militantes y simpatizantes".

“Yo creo que se debe tomar en cuenta la opinión del sentir de los militantes de cualquier partido, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y los que van a representar a militantes y simpatizantes en los partidos, no debe de ser asunto de cúpulas".

Respecto a las pugnas partidistas internas, López Obrador recordó que en el proceso electoral de 2012, estando en el Partido de la Revolución Democrática compitió vía encuesta con Marcelo Ebrard por la candidatura presidencial, quien finalmente aceptó los resultados y se "puso cera en los oídos" para evitar la confrontación interna con el ahora presidente.