AMLO pide a gobiernos estatales blindar a candidatos ante inseguridad

Durante su conferencia mañanera desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a los gobernadores, presidentes municipales y autoridades del país a garantizar la seguridad de los actores políticos que son candidatos a los diferentes puestos de elección popular.

Ante el arranque de las campañas electorales tanto federales como las que se llevan a cabo en algunos estados de la República, el mandario comentó que esto es algo que preocupa a su administración porque “si les pasa algo de inmediato nos culpan a nosotros y para culparnos podrían hacer una cosa así”.

“Estamos trabajando en proteger a todos, se le ofreció a los candidatos protección y se les están protegiendo; aceptaron, traen sus equipos y ellos pusieron la condiciones, y están protegidos y se está haciendo lo mismo, se está hablando con candidatos a gobernadores, gobernadoras, diputados federales, senadores, hasta donde podamos y protegiendo periodistas, porque son muy perversos los conservadores, no todos, pero hay gente mala, de malolandia”, aseveró.

En su discurso también incluyó a medios de comunicación y periodistas que han mantenido una postura crítica durante su gobierno.

“Tenemos que cuidar a todos, periodistas, que esté bien protegido Loret, Ciro, Joaquín, Carmen Aristegui, todos, y además decirles que nosotros no somos represores, que hay que cuidarnos todos, porque sí hay gente mala. (...) de todas maneras nosotros estamos protegiendo, cuidando en nuestra responsabilidad”, destacó.

Reconoció que el único caso que se tiene que aclarar y hay instrucciones para eso, es lo que sucedió cuando le dispararon a Ciro Gómez Leyva, y se ha hecho toda la investigación.

“Nosotros no le deseamos mal a nadie, nuestros principios, nuestros ideales no nos permiten actuar como represores, no somos autoritarios, venimos de la lucha abajo con el pueblo; por eso le diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos, y que nos cuidemos todos por si existe algún plan pensando que eso va a desestabilizar y eso nos va a afectar a nosotros, puede darse, yo veo las cosas pues distinto”, enfatizó.

