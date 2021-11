AMLO niega salida de Alcocer de su gobierno

Ante los rumores de la salida del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela de la estructura del Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que sea cierta su renuncia y aseguró que no lo acompañó a Washington el jueves pasado, porque prefirió llevar con él, a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, por dos razones: la primera, porque está encargado del combate al COVID-19 y, la segunda, para reconocerle su trabajo, porque ha resistido los ataques de los conservadores en su contra.

Sobre el secretario de Salud, dijo el presidente: "Lo del doctor Alcocer fue un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre: sabio, recto, honesto, sensible, humano, no creo yo que haya habido un secretario de Salud así; quizá antes, pero que yo recuerde no. Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo: una gente muy humana, honesto, ¡imagínense!, ¿Cómo lo vamos a cambiar?”, aclaró, luego que el viernes trascendió que Alcocer habría presentado su renuncia y por ello no acompañó al mandatario a su viaje a Estados Unidos en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Refirió que el haber invitado a López-Gatell con él a Washington le produce enojo a los conservadores y que no se debe perder el humor. "Hay que estar alegre, sin burlarse, namás es tengar para que aprendan, pero suave, no testearlos mucho", dijo el presidente entre sonrisas.

Por otra parte, el presidente dijo que no habrá "nada de tapados" al referirse al tema de los candidatos de Morena en las gubernaturas y la presidencia de la República que estarán en juego en los próximos años.

"¡Nada de tapados!, ¿se acuerdan como era antes no?, que el presidente era el que nombraba al candidato con una simulación", dijo el mandatario, al recordar que las organizaciones adherentes al partido oficialista anunciaban al candidato presidencial.

Al ser cuestionado por los aspirantes de su partido a la gubernatura de Quintana Roo, López Obrador dijo que no le corresponde opinar, sin embargo, resaltó que para elegir a los candidatos existe el método de encuesta, el cual resaltó que es usado en distintos partidos y, de nueva cuenta, dijo que, él, es partidario de la elección de candidatos por está vía.

"Yo soy partidario de eso, que se utilicen encuestas, se evitan muchos problemas", sostuvo el presidente, al resaltar que él va a apoyar siempre a los que ganen las encuestas.

Subrayó que eso aplica cuando se elija al candidato presidencial de su movimiento: "yo voy a apoyar al hombre o a la mujer, que gane la encuesta, ¿cómo voy a apoyarlo o apoyarla? Con mi voto. Pero es el que gane la encuesta, porque eso nos quita muchos problemas y a mí también" mientras subrayó "nada de tapados".

Al concluir su conferencia matutina, el presidente anunció que este lunes tendrá una agenda muy ocupada y realizará una serie de reuniones importantes para afinar detalles sobre proyectos de conectividad a internet, fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad y en materia de salud.