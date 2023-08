AMLO hará recorrido en el Tren Maya con varios empresarios, entre ellos Carlos Slim

Andrés Manuel López Obrador informó que después de rendir su quinto Informe de Gobierno, el 1 de septiembre próximo en la Ciudad de Campeche, Campeche, realizará un recorrido en el Tren Maya con industriales que participaron en la construcción de la obra, como el magnate Carlos Slim. Además, dijo que en este recorrido, lo acompañarán, también, los gobernadores de los estados por donde circulará el tren.

“Además de los encargados de las empresas, estoy invitando a los directivos —no me gusta decir dueños—, de Mota-Engil, de Carso... Sí va a ir Carlos Slim. Y van a ir los directivos de Indi, los directivos de ICA, y realmente nos han ayudado los gobernadores de Campeche, de Yucatán y Quintana Roo, donde vamos a hacer el recorrido”, dijo el mandatario este jueves en su conferencia.

Puedes leer también: Zonas arqueológicas de Ixchkabal y Paamul 2, dos nuevos atractivos en la ruta del Tren Maya

Destacó que en la supervisión hará escalas en las diferentes estaciones con las que cuenta el recorrido Campeche-Mérida y que, para el sábado 2 de septiembre al mediodía, en Yucatán se realizará la inauguración de la zona arqueológica de “Chichén Viejo”.

Cancelan recorrido con periodistas

También, López Obrador informó que ya no hará el recorrido acompañado de periodistas como lo había prometido hace unos días, pues argumentó que el Tren no circulará a 160 kilómetros por hora y prefiere evitarse las críticas de los medios.

“Ahora no (van a ir periodistas), porque va a ser de supervisión. Es que no va a ir a 160 kilómetros por hora, porque todavía está en proceso de pruebas)”, dijo.

Finanzas Mexicana, la nueva aerolínea del Estado: preventa de boletos y cuándo inicia operaciones

Pero comentó que espera que en diciembre próximo, durante la inauguración, ya se pueda hacer el recorrido con periodistas y más invitados.

“Yo pienso que (el recorrido se hará) en diciembre, durante la inauguración, ahora sí vamos todos. Creo que vamos a tener 3 trenes. Todos (vamos a ir). Además no íbamos a entrar todos, no quiero celos ni sentimientos, entonces mejor no. Solo la supervisión para que nadie se sienta discriminado o excluido”, arguyó.

Gira por Sudamérica

También precisó que en su gira de septiembre por Sudamérica, el 8 de septiembre viajará a Cali, Colombia, para hablar de cooperación para el desarrollo y combate al narcotráfico.

Posteriormente viajará a Santiago de Chile para asistir a la Ceremonia por el 50 Aniversario Luctuoso de Salvador Allende y ahí se reunirá con exiliados chilenos que estuvieron en México tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

El presidente al final de su conferencia anunció que, hoy, jueves, iniciará una gira por los estados de Guerrero y Oaxaca. Subrayó que mañana, viernes, realizará su reunión de Gabinete de Seguridad y su conferencia de prensa en Acapulco, Guerrero, y de ahí recorrerá distintos municipios de esos estados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Vamos a estar mañana la reunión de seguridad (sic), y la mañanera se va a llevar a cabo en Acapulco y luego, tengo una gira por toda la Costa Chica. Vamos a ir a Ayutla de los Libres; vamos a estar en Xochistlahuaca; vamos a estar en Ometepec; en Cuaji y vamos a estar en Pinotepa Nacional y vamos a estar en Huatulco. O sea, vamos a estar en Guerrero y Oaxaca”, indicó.

Expuso que tendrá dos reuniones privadas, en Ayutla de los Libres, Guerrero, y en Huatulco, Oaxaca el domingo por la mañana, donde se reunirá en Huatulco con 30 presidente municipales de la costa oaxaqueña para ver los avances de la reconstrucción por los daños que causó en 2022 el Huracán Agatha, concluyó.