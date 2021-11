AMLO critica a gobernador de Guanajuato durante presentación de apoyos en Aguascalientes

Durante la presentación de los apoyos a programas sociales en el estado de Aguascalientes, el presidente destacó la colaboración que tiene con el gobernador panista de ese estado, Martín Orozco, y lo felicitó por su buen desempeño.

“Está bien gobernado Aguscalientes y, afortunadamente, no hay tanto problema de inseguridad que es lo que nos preocupa”, dijo el mandatario, mientras aprovechó para mencionar que “hay otros estados, como Guanajuato”, —también gobernado por un panista, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo—, donde aseguró que, a pesar del crecimiento económico, hay mucha violencia.

Sociedad Durango blindará límites con Zacatecas ante ola de violencia

El mandatario matizó al decir que no es un cuestionamiento al gobierno guanajuatense, sino una realidad que hay que enfrentar, pues presenta la misma situación de inseguridad que en Zacatecas, pero subrayó que ahí es porque hay más pobreza.

“Pero en Guanajuato durante mucho tiempo ha habido crecimiento economico, ¿entonces por qué la violencia?”, cuestionó el presidente, y agregó que en la función pública “se debe estar muy pendiente de que el progreso vaya acompañado de la justicia, de la paz y la tranquilidad”.

En este contexto, reiteró que por eso es importante impulsar sus programas sociales, pues aseguró que se debe complementar el crecimiento con el bienestar.

Subrayó que le llena de satisfacción decir que en Aguascalientes se está apoyando de manera directa a la población con 3 mil millones de pesos, entregados a través de distintos programas sociales.

Programas para el Bienestar, desde Aguascalientes https://t.co/plYgE4l6hw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 25, 2021

Al concluir su participación, se comprometió a regresar al estado antes de que concluya el gobierno del Orozco Sandoval.

Por su parte, el gobernador hidrocálido manifestó su preocupación al presidente por la posibilidad de que con el plan para la seguridad de Zacatecas, presentado ayer por la noche en esa localidad y que contempla la movilización de 3 mil elementos de las fuerzas federales para garantizar el orden, se pueda dar un efecto cucaracha, donde los criminales de Zacatecas migren al estado vecino.

“Le pediríamos que no nos descuide nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que Zacatecas hoy ha anunciado un gran programa para poder regresar la paz al estado, sino que no sea el efecto cucaracha”, dijo Orozco desde el Tecnológico de esa entidad.

Orozco destacó que ambos gobiernos deben trabajar en conjunto para contener la inseguridad, de lo contrario sólo estarán trabajando para mover a los delincuentes de una lado a otro.

Al respecto, el presidente dijo que estará pendiente de que los criminales que actualmente operan en Zacatecas “no se vayan a pasar para acá”, hacia Aguscalientes, por lo que concluyó que su gabinete de seguridad estará atento mantener la paz en la región.

Finalmente se comprometió a visitar el estado nuevamente, antes de que concluya Orozco su mandato, lo cual ocurrirá el 30 de noviembre de 2022.

De acuerdo con las estadísticas de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano sobre homicidio doloso, Zacatecas actualmente ocupa el primer lugar en este delito, el cual se incremento en un 68.77 por ciento; mientras que Guanajuato ya ocupa el séptimo lugar, al registrar una disminución del –17 por ciento con relación al mismo periodo. En tanto, Aguascalientes ocupa el lugar 23 de la lista dentro de las 32 entidades de la República Mexicana.