Académicos advierten que en México no es necesaria una segunda vuelta

Durante el segundo foro del Parlamento Abierto de la reforma electoral, en el tema de la “segunda vuelta en elección de titulares de poderes ejecutivos y legislativos”, abogados especialistas constitucionalistas y electorales coincidieron en que en México no es necesaria la segunda vuelta para elegir al presidente, pues en todo caso es necesario que se tomen las reservas sobre los mecanismos que habrán de aplicarse.

A través del Canal del Congreso de llevó a cabo el segundo foro en donde participaron Javier Rosiles Salas, doctor en estudios sociales en especialidad de procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, exdiputado federal y local; Jorge Aljovin Navarro abogado y especialista en temas electorales y Arturo Ramos Sobarzo abogado por escuela Libre de Derecho.

¿Qué es una segunda vuelta electoral o segunda votación?

En la terminología política, la segunda vuelta electoral es utilizada para designar la segunda ronda de votación en algunos sistemas de elección a cargos ejecutivos o legislativos. Este consiste en que para llegar al cargo público que corresponda es necesario obtener los votos que rijan las reglas electorales.

Cuando en una elección presidencial ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de los votos (por lo general mayoría absoluta), se realiza una segunda vuelta para decidir entre los candidatos que han obtenido más votos, usualmente los dos primeros, pues se trata de una eventual etapa del proceso de elección de una autoridad.

Intervienen panelistas

En su intervención Ramos Sobarzo, mencionó que hay que pensar en los aspectos positivos y negativos, pues en las segundas vueltas se logran mayorías artificiales que obliga al electorado a decantarse por una de dos opciones finalistas en una segunda vuelta y que no necesariamente busca la adición del electorado que no pase esa segunda votación y que al final del día no logra ese objetivo.

Cuando no se logra la mayoría absoluta, es cuando se activa un supuesto de la segunda vuelta y como ejemplo están Costa Rica y Argentina donde sin llegar al 50 por ciento, si se tiene un 40 por ciento o 45 por ciento puede eventualmente activarse la segunda vuelta, señaló el especialista.

Por ejemplo, dijo, Argentina es un modelo llamativo porque sin que se llegue al 40 por ciento hay una diferencia de 10 puntos porcentuales en el primero y segundo lugar, y puede evitarse la segunda vuelta.

“Mi postura debe de verse a la segunda vuelta como un seguro de auto que evidentemente lo tenemos y deseamos no usarlo ni que llegue ese incidente, pero no se dejar de tener ese seguro”.

Javier Rosiles Sales, se declaró en contra de la segunda vuelta, porque no le ha ido bien a América Latina y dijo que la segunda vuelta no está contemplada en la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y “la razón es muy sencilla, la segunda vuelta no sería conveniente para las condiciones que vive actualmente partido como Morena, en ese sentido la segunda vuelta, si yo fuera asesor del PAN o del grupo opositor yo sí propondría la segunda vuelta”, porque Morena perdería.

“Yo creo que el derecho refleja claramente al grupo que está en el poder y esta propuesta no está planteada por Morena ni por el poder, porque sería el único mecanismo con la que la oposición podría ganarle a Morena en el 2024”.

Gasto innecesario

Además, advirtió que no tenemos las condiciones de la segunda vuelta porque implica condiciones no planeadas y un gasto innecesario, y sería más gasto y genera además de que genera que la gente no quiere participar en una segunda elección.

Sin embargo, la segunda vuelta contribuye a darle mayor legitimidad al candidato ganador, pero lo que estamos observando en Ecuador y en Perú es que está generando ingobernabilidad, entonces como politólogo me preocupa más la gobernabilidad que la legitimidad.

El exdiputado, Jaime Cárdenas Gracia y catedrático de la UNAM, mencionó que la figura de la segunda vuelta pretende otorgar gobernabilidad al sistema político y entre las desventajas es que se forza al elector entre dos opciones, es un forzamiento artificial, el voto no es plenamente libre, reduce el pluralismo político y al final toda la competencia se concentra en dos polos políticos.

Las alianzas políticas entre partidos también están forzadas, son alianzas por convicción, la legitimidad democrática obtenida, es bastante cuestionable, es una legitimidad artificial y es una figura que tiende a reducir el número de partidos las expresiones minoritarias, no siempre están representadas, creo que hay desventajas desde luego puede haber algunas ventajas, señaló el doctor en derecho.

El ex diputado del PT, Jaime Cárdenas mencionó estar en contra de esta figura y dijo que la pretensión de algunos partidos como el PAN que insistentemente históricamente, no favorece el pluralismo político porque no garantiza el voto libre y auténtico, por su carácter artificial y no es una figura muy compatible con la democracia directa, con la democracia comunitaria.

En su intervención, Jorge David aseguró que donde primero debemos ajustar las baterías es resolver los conflictos políticos pos electorales y es ahí donde realmente se logra que estas segundas vueltas, no necesaria.

Dijo que el punto medular es atacar las situaciones básicamente las problemáticas que tenemos, como es una fiscalización real de los partidos políticos, porque gastan en exceso, eso es lo que no va a tener una segunda vuelta electoral que está de fondo.

El segundo lugar, puede ser de dónde vienen los financiamientos de presidencia de altos índices de criminalidad en el país, es una tarea que se pueda concentrar en la Unidad de Inteligencia Financiera con la Unidad Bancaria y de Valores es más integral.

