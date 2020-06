UIF no halló delito: AMLO sobre investigación a funcionarios en Morelos

Andrés Manuel López Obrador dijo que sobre las investigaciones a funcionarios en Morelos no se ha encontrado ningún delito, según le dio cuenta Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Comentó que hay algunas denuncias en la FGR, pero ninguna irregularidad en torno al manejo de dinero, por lo que dejó claro que "no sólo es acusar por acusar, ya que si hay elementos se procede".

"En el caso de Morelos han habido acusaciones y se han hecho investigaciones pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay denuncias presentadas que corresponde atender a la FGR; pero no hay elementos a lo que nosotros corresponde en el manejo de dinero en el caso de funcionarios en el caso de Morelos".

En conferencia matutina, el Presidente reiteró que sí hubo una investigación para varios funcionarios, sin embargo, no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita.

“No hay elementos para continuar con una investigación y llevar el caso a la Fiscalía que es la que tendría que atender. Hay otras denuncias, pero de lo que tiene que ver con el Ejecutivo Federal”.





