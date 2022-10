David León comparece en la Fiscalía Electoral por caso Pío López Obrador

El excoordinador nacional de Protección Civil, David León, acudió este jueves a rendir su declaración ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) en torno a los videos difundidos en 2020 donde se le captó entregando sobres con dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República.

Al salir de la cita en la Fiscalía, David León se dirigió por primera vez a la prensa y aunque aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades, no otorgó mayores detalles sobre cómo avanza la investigación que alcanza al hermano del mandatario federal.

“Desde el inicio de este proceso decidí, como usted sabe, primero separarme del servicio público, creí que esa era la mejor forma de colaborar con la autoridad; y la otra, no ventilar el proceso en medios (...) no puedo dar ninguna declaración, soy muy respetuoso del proceso, muy respetuoso de las instituciones.

“Y sí decirles que esta es una de varias veces que yo he comparecido ante esta autoridad y que lo haré las veces que sean necesarias. La verdad no tengo la cuenta en este momento (de cuántas veces lo he hecho), pero han sido distintas y lo haré siempre”, sostuvo.

Aunque tampoco quiso aclarar si la autoridad lo citó en calidad de imputado, David León habría acudido a comparecer por su presunta responsabilidad en delitos electorales cometidos en 2015, cuando se le captó entregando aportaciones económicas al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiempo después aceptó que dichos recursos fueron utilizados para gastos operativos “menores” de Morena en las campañas electorales de ese año.

Sobre las declaraciones dadas por Pío López Obrador acerca de que la investigación no avanza con premura, el exfuncionario federal también declinó hacer declaraciones, pues dijo ser “un hombre de instituciones” y respetuoso de las diferentes opiniones expresadas alrededor del caso.

Aseguró que a pesar de dejar la función una vez se conocieron los videos en los que entregó recursos al hermano del presidente, le ha ido bien y continúa trabajando en la iniciativa privada.

Desde que se dieron a conocer los videos de David León y Pío López Obrador han pasado dos años, tiempo en el que incluso el hermano del presidente promovió un amparo para que la Fiscalía informara si existen o no elementos para continuar o no con la investigación en su contra.

Finalmente la dependencia decidió mantener abierta la indagatoria y el pasado 14 de octubre citó a declarar a Pío López Obrador en calidad de imputado.