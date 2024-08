Inicia credencialización de nuevos diputados; Morena y aliados prometen no usar la aplanadora

Este miércoles inició la credencialización de los nuevos diputados que tomarán protesta el 1 de septiembre y que discutirán en el Pleno la reforma judicial y 19 reformas más del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera en llegar al Palacio Legislativo fue Dolores Padierna, diputada electa de Morena, quien al concluir con su credencialización aseguró que Morena va a ejercer la mayoría calificada que los ciudadanos le dieron en las urnas, aunque no la aplanadora.

La cuatro veces diputada federal destacó que es la primera vez que la oposición no alcanza un tercio de curules de la Cámara de Diputados, por lo que, dijo, las bancadas de Morena, Partido Verde y PT estarán abiertas a dialogar con la oposición, con la reserva de que no modificarán ninguna de las reformas del presidente López Obrador que prometieron en campaña.

“Nuestro único límite para llegar a acuerdos es lo votado en las urnas, toda nuestra agenda legislativa, en particular la de la mayoría calificada, fue expuesta ante los ciudadanos, informamos de las reformas constitucionales, les pedimos su confianza para obtener la mayoría calificada, les pedimos que nadie se quedara en su casa. La gente nos dio su confianza y tenemos la responsabilidad de sacar adelante al país, de trabajar para procesar estas reformas”, dijo.

El diputado electo César Cravioto, próximo secretario de Gobierno de la Ciudad de México en la administración de Clara Brugada, aseguró que los legisladores de Morena y aliados van buscar el mayor de los consensos como mayoría y demostrarán que no son como los panistas o priistas que no les aceptaban propuestas cuando eran minoría.

“Vamos a demostrar a quien hoy es oposición, al PRI y al PAN, que la actual mayoría se va a comportar de manera muy distinta a cuando ello eran esas mayorías, que no les importaba lo que dijera el pueblo, que nos subieron el IVA, que nos metieron el Fobaproa, que vendieron recursos naturales del país a empresas extranjeras u que ahí si no había fotos, no había discusión, ahí si alzaban la mano y decían nos fregamos al pueblo”.

Si la oposición hace planteamientos sensatos a cualquier reforma, pues se tienen que incorporar sus propuestas para mejorar todas las leyes, de eso se trata, de que salgan todas las leyes con los consensos posibles.

En tanto, Dolores Padierna reconoció que busca presidir la Mesa Directiva de San Lázaro, sin embargo, precisó que será Ifigenia Martínez la que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre.

Ella tiene un significado histórico muy grande, muy importante y ella debe ponerle la banda presidencial (a Claudia Sheibaum) pero eso es algo diferente.

A partir del 24 de agosto acudirán a credencializarse los legisladores plurinominales, un día después de que el INE haga la asignación de curules por esta vía; la credencialización concluirá hasta el 28 de agosto.