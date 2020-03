DEA va por El Mencho, el objetivo número uno de EU

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), ofreció una recompensa de 10 millones de dólares a quien aporte información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principal promotor de la violencia en México y uno de los principales proveedores de droga a Estados Unidos.

Con esta recompensa, el capo se pone por encima de líderes históricos como Ismael "El Mayo" Zambada y Rafael Caro Quintero, por quienes la DEA también ofrece recompensas.

Foto Especial

Fue a través de espectaculares que el Gobierno de Estados Unidos, informó de la recompensa por El Mencho, a quien se le intenta debilitar con la extradición a Washington de su hijo Rubén “El menchito”, hace unas semanas y la detención de su hija, Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”.

#ICYMI Have you seen 👀 these #DEA Billboards while sitting in #LA traffic? 5 Freeway at Slauson Ave. &

91 Freeway at Paramount Blvd. Help us catch Nemesio Ruben Oseguera Cervantes aka "El Mencho” $10 Million 💵reward. CALL +1-213-237-9990 or Email MENCHOTIPS@usdoj.gov. pic.twitter.com/ODdhJJilou — DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) March 10, 2020

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, actualizó en su sitio web que el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el fugitivo más buscado por este organismo.

Para el gobierno estadounidense, Oseguera es líder de una de las organizaciones más poderosas de droga en el mundo, además de que El Mencho es conocido por su carácter violento y sanguinario.

Jessica Johanna Oseguera González, de 33 años de edad, hija de “El Mencho” fue detenida en Estados Unidos la semana pasada por una orden judicial, derivada de una acusación formal levantada el 13 de febrero, que la investiga por presunto lavado de dinero.

Fue acusada de cinco cargos relacionados con su presunta participación en cinco entidades comerciales que brindan apoyo material a las actividades internacionales de narcotráfico del CJNG.