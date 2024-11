Anuncian plataforma de estadística delictiva: habrá reportes diarios, semanales y mensuales

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció una nueva plataforma digital de estadística delictiva, que a diferencia de los recursos actuales, podrá proporcionar información diaria, semanal y mensual sobre delitos que ocurren en el país, principalmente homicidios.

En la conferencia matutina de este martes, la presidenta explicó que, por el momento, la plataforma únicamente será para uso del Gabinete de Seguridad, aunque no descartó que en algún momento pueda abrirse al público en general.

“Por lo pronto (...) es nada más una herramienta del Gabinete. Y en el momento que podamos hacer pública para que pueda conocer la ciudadanía, lo haremos”, relató la jefa del Ejecutivo federal.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones fue la encargada de llevar a cabo este nuevo recurso de recopilación de la incidencia delictiva en el país, que concentra información de delitos a nivel nacional con la oportunidad de filtrar la información hasta por municipios.

Actualmente, el recurso más similar que existe es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que mes tras mes proporciona una estadística de incidencia delictiva por entidad basada en la información que entrega cada fiscalía local del país para llevar a cabo el registro delictivo.

Asimismo, para localizar información delictiva diaria, existe el informe de seguridad diario realizado por el Gabinete de seguridad; no obstante, la información de éste suele variar para el registro mensual.

“Mucha de esta información tiene que consolidarse. A veces la Fiscalía de un estado nos manda información o le manda información al secretariado, pero no está completa, requiere consolidarse; a veces hasta que no pasa la semana no sabemos si realmente fueron el número de homicidios o son un poco más. Entonces, por eso también a la semana, al mes, se evalúa la información y la estrategia que tenemos”, explicó respecto al tema la Presidenta.

A diferencia de éstos dos recursos, la nueva plataforma anunciada por Sheinbaum Pardo promete mejorar la recopilación de información y permitir un desglose diario, semanal, mensual y anual. Además, permitiría el acceso geográfico hasta nivel municipal, y no solo a escala estatal, como actualmente ocurre.

Otro de los cambios es que toda la información se concentraría en una misma plataforma interactiva; y ya no sería necesaria la descarga de archivos tipo Excel o PDF para leer la información o filtrarla.

Así lo mostró Sheinbaum Pardo en una demostración en la llamada “Mañanera del Pueblo”, dónde también explicó que la plataforma auxiliará para determinar en qué lugares y bajo qué circunstancias aumentan o bajan los homicidios, principalmente.

“Esta plataforma nos permite todos los días hacer una evaluación, hacer una evaluación semanal de acuerdo con la Estrategia y las responsabilidades que estamos fortaleciendo y al mismo tiempo estar en comunicación con los estados para poder avanzar vinculado esto con objetivos propios que tiene la Fiscalía General de la República y el gabinete (de seguridad)”, detalló Sheinbaum.

La presidenta dijo que, derivado de la estrategia de seguridad, en las leyes secundarias de la reforma de seguridad constitucional al artículo 21 se buscará detallar la información delictiva que quedará registrada en esta nueva plataforma.

“Se va a fortalecer mientras más información haya y por eso queremos que a partir de las reformas legales quede establecido la información que tienen que enviar las Fiscalías y otras entidades”, concluyó respecto al tema Sheinbaum Pardo.