María Fernanda Beltrán: aspirante que busca conquistar la corona de Miss Universe México

Culiacán, Sin.- Fue desde niña que María Fernanda Beltrán veía como una inspiración a las princesas de Disney con su corona sintiéndose toda una princesa, conforme fue creciendo cada vez más era su pasión por el mundo de la belleza. Ahora con los títulos de Embajadora Sinaloa 2022, Miss Mesoamérica Riviera maya 2023, Reyna internacional del pacifico 2023, Miss Grand México 2023 y actualmente Miss Universe Sinaloa 2024, va por la corona a Miss Universe México.

“Estoy muy contenta de representar a Sinaloa, lo hago con mucho orgullo, mucho honor y respeto porque yo represento lo que es la mujer sinaloense ante el mundo y es lo que yo quiero llevar ese mensaje de una mujer llena de cultura, llena de educación, de valores, de cualidades y virtudes que mucha gente tiene que ver para conocer verdaderamente a la mujer sinaloense y no solo a la sinaloense sino también a la mujer mexicana”, dijo la reina de belleza en su visita a las instalaciones de El Sol de Sinaloa.

El tan esperado certamen de belleza se llevará a cabo en Cancún, este próximo 5 de septiembre como semi final y el 7 de septiembre la final a lo que María Fernanda confiesa sentirse segura, “como lo he dicho bastante nunca es suficiente porque siempre queremos dar más y eso es parte de querer dar la mejor versión de ti, siempre me estoy preparando para hacerlo mejor pero llega el punto que te sientes muy segura de ti misma, esto por tanto que me he preparado cuatro años sin parar, de muchos sacrificios que han valido la pena porque veo hasta donde he llegado y ver todo lo que he logrado”.

Además, la también empresaria platicó que se estuvo preparando en Colombia, “hice ese viaje para prepararme más en pasarela, oratoria, actuación, teatro, expresión oral, expresión corporal, las diferentes maneras de hablar y modularte, así como también me he estado preparando en la parte psicológica”.

María Fernanda Beltrán.Foto: Cortesía/Fernanda Beltrán

María Fernanda compartió que para ella los certámenes de belleza son una manera de crecer personalmente en todos los sentidos tanto físicos, psicológicos, emocionales y profesionales, inspirándola siempre a buscar la mejor versión de ella.

María Fernanda se define como una persona perseverante, muy astuta, disciplinada, muy honesta y transparente, “Creo también que he logrado mis metas a través de mucho trabajo, que obviamente siempre está enfocada en lo busca”.

María Fernanda Beltrán tiene 24 años, estudió Mercadotecnia y Comunicación.Foto: Cortesía/Fernanda Beltrán

Una reina de belleza en la sociedad moderna

La Miss Universe Sinaloa 2024 define el papel de una reina de belleza en la sociedad moderna como una líder transformacional que está cambiando los estereotipos y prejuicios creados, buscando modernizar este pensamiento en la sociedad y crear una conciencia que la reina de belleza es más de lo que se pueda pensar o imaginar. Sobre cómo ha cambiado su percepción sobre los concursos de belleza desde que comenzó, esto fue lo que respondió, “Comencé a darme cuenta de lo íntegro que es una mujer en los certámenes de belleza, cómo mejoran en todos los ámbitos físicos, psicológicos y emocionales, convirtiendo una idea llena de estereotipos que la sociedad ha creado de los certámenes pero eso se rompe cuando miran o demuestras como es una verdadera reina de belleza en el mundo y que no es algo banal como muchas personas podrían pensar ya que hay un trasfondo más bello que solo eso, como mujeres y la evolución constante”.

sabe dos idiomas inglés y francés y ahorita está buscando la maestría en Inteligencia Artificial