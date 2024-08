"Yo no sé nada” reitera Rocha Moya sobre captura del “Mayo” Zambada

Las versiones que aseguran que el gobernador y sus funcionarios tenían conocimiento de la captura de Ismael el “Mayo” Zambada, y que además sostendría una reunión con Héctor Melesio Cuén Ojeda, fueron negadas y rechazadas por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Al ser cuestionado sobre las publicaciones de medios internacionales sobre los hechos de la captura del Mayo y el hijo del Chapo Guzmán, el gobernador reiteró que “no sabe nada”, y que ninguno de los miembros de su administración están involucrados.

También puedes leer: “Espero que no se susciten malos momentos”: Rocha sobre captura del Mayo Zambada

Dijo que el día del hecho él se encontraba en Los Ángeles, California, y que fue enterado de la captura del “capo” hasta la media tarde.

“Nosotros estamos ajenos totalmente de ese tema. Yo me enteré en la tarde-noche porque estaba afuera de la ciudad y lo digo claramente, estaba en Los Ángeles. No sé de dónde salió la avioneta, nadie se ha puesto de acuerdo de donde salió, hay un periodista de Londres que da lugares, pero bueno, nosotros no sabemos, no tenemos ninguna información al respecto”, expresó.

Sobre la versión donde se involucra a Héctor Melesio Cuén Ojeda en una supuesta reunión con “el Mayo” Zambada, el gobernador prefirió no opinar al respecto, pues dijo querer honrar la muerte de su adversario político.

“Mira, no quiero hablar de ese tema, porque en primer lugar a mí no me consta, quiero honrar la muerte de Héctor Melesio, fue adversario político, no puedo hablar mal de él”, dijo.