Ya no aguantan a los juniors de policías en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento no va a acuachar que los hijos de policías están cometiendo desmanes en algunas colonias, como Villas del Sol y hasta en Chonitas y giró instrucciones de actuar contra ellos.

El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, informó que ya traen con el comandante Simón Malpica identificados de qué policías son hijos, y ya se les está llamando a los agentes que pongan orden, sobre todo en esas áreas y en esas zonas donde se han convertido en un problema en las colonias e incluso también en Santa Fe.

“Se tiene que poner orden y se tiene que empezar desde la casa y van las sanciones contra los policías. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma ellos se amparan en el fuero o en el poder que tiene el papá como policía. Yo creo que las sanciones que están saliendo, van a servir mucho para frenar eso, ¿cuál es el problema? Que antes se les dejaba ser, no se les sancionaba, ahora se tiene en la Fiscalía muchas denuncias contra policías, muchísimas denuncias contra policías de ciudadanos”, explicó el funcionario municipal.

El secretario del Ayuntamiento informó que a todas estas denuncias que están en la Fiscalía contra elementos policiacos, las que consideró demasiadas, ya se les está dando seguimiento, ya que no van a andar defendiendo lo indefendible.

“En el caso nuestro, en el Órgano Interno, yo si he estado solicitándole mucho a Rafael Padilla, apelando a que es autónomo y apelando a su labor para que se aplique en ese sentido, ahorita tenemos varios, muchos y me urge que ya empiece a resolver esos casos”, manifestó.

Cuestionado de que los hijos de policías cuando son detenidos no tocan Barandilla, González Zatarain indicó que ahora los Jueces Cívicos dependen de la Secretaria del Ayuntamiento, no de Seguridad Pública, ya que antes se acostumbraba que el propio policía le indicaba al Juez dale tantas horas de arresto, lo detuviera tantas horas o lo liberara, les daba las indicaciones y ahora ya no.

Agregó que ya se ha mejorado bastante eso, porque antes cualquier policía podía llegar y quitarte un detenido o te aventaba gente inocente porque lo vio mal y ya se ha avanzado bastante.

Advirtió que no se va acuachar a los juniors de los policías, por lo que todo el que sea remitido a los Jueces Cívicos, van en apego al reglamento.

PARA SABER

La Secretaria del Ayuntamiento tiene denuncias de abusos que cometen hijos de policías en los fraccionamientos Villas del Sol, Chonitas, Santa Fe y Santa Teresa.

Ante las denuncias, ya se ordenó a sus papás poner control o serán sancionados.

Aquel que sea enviado a las celdas municipales, sus padres policías ya no podrán sacarlos ni dictarles ellos la penalidad.