¡Ya hay fecha! Tirolesa se inaugurará en Mazatlán el 14 de diciembre

Mazatlán, Sin.- Ya hay fecha para la inauguración de la tirolesa o “farolesa”, el nuevo atractivo que une al cerro del Crestón con el cerro del Vigía.

El director de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán, Mariel Aquileo Ancona Infanzón, dijo que será el 14 de diciembre cuando este atractivo turístico sea inaugurado y abierto al público.

Destacó que este nuevo atractivo será un importante impulso para el turismo en la región y adelantó que será todo un “boom” para el puerto.

“Solamente era un tema de la certificadora, ya está la certificación. Está certificada por una casa norteamericana, es la que certifica las tirolesas en todo el mundo a los cruceristas, es para que puedan subir los cruceristas, porque si no se tiene esa certificación, no se suben porque no los cubre su seguro”, dijo.

Ancona Infanzón señaló que la construcción de “farolesa” tuvo un proceso complejo que implicó retos administrativos y legales, pero finalmente está lista para convertirse en uno de los atractivos más destacados de la ciudad.

“La obligación mía era que se cumpliera la ley, que estuviera certificada. Demostrarle a las personas qué tantas cosas se hicieron, porque al final el que dio el permiso fui yo. Que todo estaba bien, que todo estaba dentro de la ley y dentro de la norma”, expresó.

Agregó que ahorita se van a sembrar árboles, van a reforestar, ya contrataron a la gente, que son especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El funcionario federal adelantó que la ceremonia inaugural contará con la presencia de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo federal.