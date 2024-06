Ya casi salen las reglas de operación para apoyos del maíz, afirma el gobernador

Mazatlán, Sin. -En cuanto las reglas de operación de Segalmex, sean publicadas, los agricultores podrán hacer el procedimiento correspondiente para acceder al apoyo de 750 pesos por tonelada, así lo informó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia semanera de este lunes, el mandatario expuso que los funcionarios de Administración y Finanzas y de Agricultura, se encuentran en Ciudad de México, haciendo las gestiones correspondientes para que las reglas de operación no tengan restricciones ni mayores problemas.

“No quiero que me publiquen ni una regla de operación si no la veo yo. Que me disculpen, pero yo creo que tengo derecho a hacerlo, este asunto yo lo traté con el presidente y el presidente me lo autorizó y no quiero que las reglas de operación traigan una restricción”, afirmó.

El gobernador explicó que este apoyo de 750 pesos por tonelada es para todos los productores en general y es un apoyo complementario al precio base de la Bolsa de Chicago y la cotización del dólar.

Los productores también podrán contar con un apoyo de 200 pesos por tonelada para cobertura.

“Los productores no solo reciben 750, si venden y no gastaron su dinero de las coberturas son 200 pesos, entonces reciben 950, son 750 del apoyo más los 200 de la cobertura que tienen que recibir”, comentó.

Rocha Moya apuntó, que hay espacio suficiente en las bodegas para resguardar las toneladas de maíz y que las 700 mil toneladas de maíz que todavía tiene el Gobierno del Estado en bodegas desde el año pasado, no se venderán todavía para no afectar el mercado para la cosecha actual.









