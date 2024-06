¡Ya casi!, en mes y medio estará lista la tirolesa en Mazatlán

Mazatlán, Sin. - Con un progreso de más del 60 por ciento en la construcción de la tirolesa que unirá el Observatorio 1873 con el cerro del Crestón, se confirma que en breve estará funcionando.

Mónica Medina, directora del Observatorio 1873, dijo que está previsto que en un mes y medio esté en funcionamiento.

También puedes leer: Protestan ciudadanos contra la tirolesa en el Observatorio 1873

"Hemos hablado con los ingenieros y ellos ya llevan un buen avance, así muy preciso el dato aún no está, pero sí a más tardar un mes y medio o dos meses, ya concluyen los trabajos y estará listo supuestamente, ahorita ya va a más del 60 por ciento de avance en los trabajos", declaró Medina.

Desde el inicio de los trabajos, esta infraestructura ha sido objeto de debate en la comunidad porteña, debido a su potencial impacto ambiental y visual en la zona.

"Simplemente, estamos rentando un espacio ahí que se nos concedió, duraron los permisos en terminales, fueron más de cuatro años de trámites, papeleos, actas", añadió.

Además, aclararon sobre los rumores que circulaban en redes sociales respecto a supuestas construcciones adicionales en el cerro del Crestón.

"Por supuesto que no, mucho hemos comentado que nosotros no somos el Faro, no nos estamos hablando del paro, no hay manera de privatizar, simplemente estamos rentando un espacio ahí que se nos concedió", dijo Medina.

Los detalles sobre la inauguración oficial y las medidas específicas de seguridad serán anunciados próximamente por los organizadores del proyecto.