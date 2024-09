¿Y el Gobierno? Pregunta el empresario Rodolfo Madero por violencia en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- “Ocupamos más gobierno que suerte”, aseguró el empresario sinaloense Rodolfo Madero con relación a la inseguridad que prevalece en Sinaloa y de la que las autoridades militares han declarado que se terminará cuando los grupos antagónicos dejen de pelear.

El presidente de Grupo Alerta señaló que en este conflicto las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos sólo están de observadores y no pueden o no quieren intervenir, y la estrategia de no hacer nada no funciona.

"Seguramente algún día va a mejorar, pero con las declaraciones que hace el General de la zona, de que no van a intervenir, de que la Presidenta electa dice que si se interviene va a aumentar la violencia, quiere decir que no van a hacer nada. Si las cosas se mejoran es por la suerte que tenemos, no porque se hayan hecho algunas cosas para ello, ocupamos más gobierno que suerte, pero ahorita corremos nomás con suerte", declaró.

"Ellos han dicho que están de observadores, nada más que no pueden intervenir, que no quieren intervenir, debe haber algo más, yo creo que la estrategia de no hacer nada no es la buena", agregó.

Afectaciones a la economía

Madero Rodríguez apuntó que para que haya economía se requiere de movimiento y actividad en las calles, sin embargo, de momento solo hay temor e incertidumbre.

"Ha afectado mucho más a Culiacán que a Mazatlán, se escucha que hay poca gente en las calles y la gente vive del movimiento de la ciudad, y si no hay movimiento la gente ni gana y eso no es bueno. Aquí (Mazatlán) no ha llegado a tal grado, pero ha habido miedo de venir, cancelaciones, y eso no ayuda", apuntó.

"Nos ha tocado parar días en Culiacán precisamente por la psicosis que hay, no podemos arriesgar a nuestra gente a andar en la calle cuando las cosas no están bien", añadió.