Wendy Barajas va por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional

Culiacán, Sin.- Wendy Barajas es aspirante a la dirigencia estatal del PAN en Sinaloa, la cual se renovará en el mes de diciembre a través del voto de las y los panistas de Sinaloa.

Al iniciar con los trabajos de recolección de firmas, Wendy Barajas manifestó que el recibimiento de los panistas ha sido positivo, por lo que se siente agradecida y con alta expectativa de poder lograr ser la nueva dirigente del PAN en Sinaloa.

“Quiero agradecer a los cientos de panistas que me han respaldado con su firma, me siento muy arropada y motivada con todas las muestras de cariño y apoyo… He estado recorriendo ya algunos municipios y estoy convencida de que este es momento de estar más unidos que nunca, Sinaloa nos necesita”, expresó.

Wendy Barajas entregó su carta de intención de participar, el pasado 14 de septiembre y consciente de la situación de violencia por la que atraviesan algunos municipios, hizo un llamado a las y los panistas a priorizar su integridad y seguridad en esta etapa de elección interna en el Partido Acción Nacional.

“Lo principal es su integridad, estamos trabajando en los municipios que podemos sin necesidad de ponernos en riesgo, Acción Nacional para seguir dando la batalla, para seguir siendo una oposición responsable, estoy segura de que este 10 de noviembre nos darán el triunfo”, manifestó.

¿Quién es Wendy Barajas?

Wendy Liliana Barajas Cortes, es originaria de Mazatlán, Sinaloa, es madre de familia, empresaria y abogada de profesión por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Maestra en Amparo y Doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Durango.

Barajas es militante panista desde el 2014 y ha incursionado en el ámbito público y privado como actuaria en el Poder Judicial de la Federación y fundadora de una empresa de seguridad.