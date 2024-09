Volantes del “Cártel de los sapitos” son obra de la UAS: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya expresó que los volantes donde aparece su foto como parte del “Cártel de los sapitos”, pudiera ser obra de la UAS.

Durante su conferencia semanera de este lunes, el gobernador hizo referencia a los volantes que fueron repartidos el día viernes donde aparecen los rostros de él mismo, junto con el de otras personas, con el texto “Cártel de los sapitos, si los conoces denúncialos”.

También puedes leer: Aparecen narcomantas en Culiacán; acusan a mandos militares de desapariciones

El panfleto hace señalamientos de una pregunta red de lavado de dinero en la que están vinculados supuestos líderes de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, así como el gobernador Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

El gobernador dijo que ese tipo de volantes eran impresos por la UAS desde antes y que incluso podría decir dónde los imprimieron.

“Este tipo de volantes los hacían en la UAS y si me ajustan tantito, sé hasta dónde lo imprimieron, no hagan política de eso. No se trate de aparecer un tema que es realmente adverso, han hecho un mal uso de las cosas en la Universidad,” dijo.

En ese aspecto, Rocha Moya agregó que en estos días estaría publicando el decreto de la reforma a la Ley Orgánica de la UAS en el periódico oficial del Estado de Sinaloa.

Dijo que no debiera existir inconformidad con ello, pues la reforma beneficia a la comunidad universitaria al establecer que se vote por el rector y los puestos directivos.