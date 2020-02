En Sinaloa: es imposible vivir sin plástico

Culiacán, Sin.- La población sinaloense no tiene la educación sobre el cuidado del planeta, uno de sus principales aficiones es el consumismo: bellos centros comerciales y plazas donde el uso de contaminantes acelera la combustión de la época, donde la moda impone sus designios y no importa si es nuevo o poco usado, la frase que casi suena a chiché de hace realidad: en Sinaloa su sociedad no reutiliza, no recicla, no restaura, siempre guiada por el hambre insaciable del consumismo.

Los ambientalistas Joel Retamoza y Melba Carrillo, en una entrevista para El Sol de Sinaloa, hablan más bien de educación ambiental, no de una ley que elimine los residuos contaminantes como por arte de magia. En realidad, la sociedad sinaloense, para combatir los efectos del calentamiento global, debería aprender a consumir con moderación.

Ellos recuerdan que desde 1992 empezó la preocupación real por el uso de plástico, pero fue hasta el 2015 en que los países como África, América, Asia, incluso hasta México ya cuenta con dos estados que tienen fecha para la provisión del uso de plástico, Ciudad de México y Baja California Sur.

La semana antepasada, durante una sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Sinaloa, se aprobó la prohibición gradual de plásticos de un solo uso que en un primer momento restringirá popotes y bolsas en las empresas. Sin embargo, no se presentó un proyecto.

INSUFICIENTE

Las reformas a la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable fueron aprobadas por los diputados locales, pero no estuvieron presentes todos, manifestó la ambientalista Melba Carrillo, que a su vez apuntó que no se presentó un proyecto sobre qué sigue luego de la prohibición del plástico ni con qué material se sustituirá este.

Se tiene que trabajar de dónde se va a sacar la materia prima porque están sustituyendo una bolsa por otra de otro material, pero este material también lleva un proceso.

Melba Carrillo

Asimismo, Joel Retamoza dijo que Sinaloa no está preparado ni capacitado para que el uso de plástico dejara de utilizarse en el estado, puesto que aún se necesita brindar educación a toda una sociedad consumista que usa y tira.

En el caso de Sinaloa, nosotros estamos prácticamente en ceros, nunca hemos generado el reciclaje desde que tenemos el plástico, no depositamos la basura en orgánico e inorgánico, las autoridades nunca han hecho algo, no tenemos rellenos sanitarios, no tenemos un sistema de manera integral, para dejar de usar el plástico tenemos que educarnos y tener todo lo necesario.

Retamoza

SIN CULTURA DE RECICLAJE

Tan solo en Sinaloa se lleva entre 30 a 40 años sin reciclar, los ambientalistas informaban que se encuentran desde pañales hasta toallas sanitarias en los mares, así como afirmaron que las imágenes que se ven de animales con popotes u otros plásticos en el cuerpo son reales.

La basura en el mar fue el principal argumento para que se tomaran medidas ambientales en el mundo, la basura en el mar ha generado una isla de solo desechos de plásticos del tamaño de Australia entre Hawái y Estados Unidos.

Por otra parte, ante el tema, Melba Carrillo pide a los diputados locales presentar un proyecto sobre la sustitución del plástico y sobre la educación a la sociedad, considera que no valdrá la pena si las personas no saben que las nuevas bolsas no deben tirarse diario.

Se tiene que trabajar en el proyecto de dónde se va a sacar el material, si es de vegetal o de petróleo y si es de vegetales como de maíz o aguacate saber dónde se van a sembrar, quiénes lo van a trabajar y de dónde se va a traer y cómo va a funcionar porque no sirve de nada trabajarlo y que se siga sin la educación y solo talen árboles para algo biodegradable.

Melba





PÉRDIDA DE EMPLEO

Joel Retamoza comentó que en Ciudad de México se perderá alrededor de 22 mil empleos a la hora de eliminar el uso del plástico. Serán entre adultos mayores en los súper mercados, los recicladores y empresario, inclusos las familias se ven afectadas desde sus hogares al no tener bolsas de plástico para depositar la basura.

Ante esta situación se aprueba la Ley General de Economía Circular, que tiene como objetivo la aprobación de una regulación efectiva para contener la contaminación por plásticos al crear dispersión normativa en la regulación de la gestión de residuos sólidos y de otros asuntos ambientales, y que abre el camino para el desarrollo de prácticas como la termo valorización de los desechos plásticos.

En Sinaloa se luchó para reformar la Ley desde el 2010 con el ex Gobernador Mario López Valdez, pero fue hasta el 2015 con Quirino Ordaz Coppel cuando todo se movilizó en favor de aprobar una ley que, sin bien no resuelve el problema de fondo, es apenas un paso para que la sociedad voltee a un consumo más moderado.

MAR DE PLÁSTICO

Según los ambientalistas, ya existe una isla de puros desechos en el Océano Pacífico, entre Hawai y Estados Unidos.

