Vivir en zona de alto riesgo: "Temblar" de miedo cada vez que llueve

Mazatlán, Sin.- Martina Martínez es una de tantas personas afectadas por el desbordamiento del arroyo Jabalines, cada vez que llueve por más de 2 ó 3 horas, sea temporada o no; el año pasado, 2019, fue para ella el peor de todos, no sólo porque el agua se le metió en dos ocasiones, sino que la última vez, el 28 de noviembre, mientras ella limpiaba su casa del lodo que le dejó una lluvia atípica, su esposo Rodolfo agonizaba en el hospital.

“El día que murió, ese día amaneció lloviendo bastante, se desbordó el arroyo, yo estaba aquí limpiando la casa y mi hija estaba con él en el hospital, tenía días internado, y mientras yo limpiaba el lodo, Rodolfo estaba agonizando, así me pasó.

Yo no supe que murió hasta que me avisaron, hasta cuando andaban viendo lo de los planes (funerarios), ya como a mediodía vinieron a avisarme, pero estuvo feo, porque me sucedieron las dos cosas el mismo día, imagínese cómo estaba.

Martina Martínez

Rodolfo murió de insuficiencia renal generada por pancreatitis aguda a los 81 años, tras varios días de estar en el Seguro Social.

Después de un año de ausencia, a sus 72 años, Martina recuerda como ella y su esposo hacían todo lo posible por resguardar sus pertenencias y muebles de la casa cuando llovía.

Pese a los riesgos de inundación, la gente sigue tirando escombro en arroyos y canales de la ciudad. Foto: Jesús Guzmán │El Sol de Mazatlán

El refrigerador lo pongo arriba de una mesa muy resistente del comedor, tengo que llamar a los vecinos para que me ayuden, porque Rodolfo cuando le tocó a él, que estaba más o menos bien, no podía solo, tenía que llamar a los vecinos para subir el refrigerador a la mesa.

Martina Martínez

Pese a los esfuerzos por proteger sus pertenencias, refiere que en varias ocasiones se le han mojado los colchones y hasta los muebles de la cocina, entre ellos una alacena de madera que se le echó a perder.

Vive a escasos 100 metros del arroyo Jabalines, en la calle Puerto Vallarta, pero cuando sube el agua a su casa, ya invadió a más de 20 viviendas pegadas al cauce del arroyo.

Cuando llueve constante y fuerte, como en tres horas se desborda el arroyo, si está lloviendo a todo lo que da, duro y duro, los que están a la orilla empiezan a avisar, ‘se va a salir el arroyo’, gritan los señores, y ya nosotros empezamos a proveernos.

Martina Martínez





Sin embargo, este año está sola, sus tres hijas están casadas y viven aparte, su esposo murió, y ahora tendrá que enfrentar los riesgos de inundación sin apoyo.

Ella está segura que las obras de revestimiento del arroyo no acabarán con las inundaciones, más bien señala que el problema es la basura y el escombro que se arroja en arroyos y canales.

No creo que el revestimiento ayude, no, porque está al mismo nivel del arroyo, de aquí van a pavimentar todo derecho, hicieron como el malecón, está muy bonito y pasan carros, pero lo peor de todo es eso, que cuando llueve mucho el arroyo se sale, no respeta nada, se viene el agua y se viene.

Martina Martínez





ZONA DE ALTO RIESGO

Humberto Saldívar vivía en una casa de renta en la esquina de la avenida Cuauhtémoc y calle Guadalupe Victoria, en la colonia Burócrata, cuando en el año 2012, el arroyo Jabalines se desbordó e inundó de agua la colonia hasta medio metro de altura sobre la calle, y a pesar de que su casa estaba en alto, subió hasta el segundo escalón de la escalera que da al segundo piso, afectando la cochera, la sala y la cocina.

Esa vez, su camioneta vans, modelo 1993, le entró agua a la transmisión y se descompuso, la sala tuvo que deshacerse de ella, pues era de aserrín comprimido, y el refrigerador tuvo que mandarlo a reparar.

Fue en la noche, cuando nos dimos cuenta, ya estaba el agua en la sala y el comedor, seguía lloviendo y nos subimos al segundo piso a dormir todos, fue como entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada más o menos, no tenía caso barrer si el agua estaba afuera todavía; en otra ocasión como que se quiso meter de nuevo a la casa, pero ya no pasó de la cochera, cada vez que llovía temblábamos.

Humberto Saldívar

A como pudo, Humberto juntó un dinero para construir una casa más alejada del arroyo en el mismo sector urbano, y aunque sigue viviendo en zona de riesgo, tiene la esperanza de que el agua ya no suba hasta ahí.

Ya vivimos más lejos, pero toda esta zona está considerada como zona de alto riesgo para construir, el gobierno no lo autoriza, pero es ya bajo el riesgo de uno mismo que construye, con eso se protegen ellos.

Humberto Saldívar





TEMOR Y ZOZOBRA

Román Inda Villegas, presidente de la colonia Jacarandas, narra cómo el año 2019 fue uno de los más difíciles para los vecinos de ese sector urbano, ya que en dos ocasiones se les metió el agua a sus casas, poniendo en peligro aún la vida de personas.

Recuerda que la lluvia más fuerte de la temporada se registró el 22 de agosto, la cual desbordó el arroyo Jabalines, inundando decenas de casas, pero la que provocó más estragos fue una lluvia atípica el 28 de noviembre, afectando zonas de Jacarandas, 20 de Noviembre y Lico Velarde.

Esa vez, el agua subió más de medio metro sobre las calles y avenidas de Jacarandas, elementos de Protección Civil y Bomberos rescataron a una señora con un bebé de tres años en brazos, en la calle Higueras, un señor de 75 años intentaba salir con una bicicleta, con el agua en la cintura, así como una pareja de ancianos, la señora de 96 años y el señor de 104.

No tienen idea de lo que es estar con la zozobra y el temor, ver que nuestras familias ven llover, oyen el trueno y ya no les da gusto sentir que va a llover, sino terror, ya nos disponemos a no dormir, y no una noche, todas las noches que llueve, y no dormimos, y así tenemos que ir a trabajar, aunque estemos amanecidos.

Inda Villegas

De ahí que sea uno de los promotores del revestimiento del arroyo Jabalines, cuya obra, considera, vendrá a menguar los riesgos de inundación, contrario a lo que dicen ambientalistas y ecologistas que refieren que el problema es más por la basura y el escombro que se arroja en los cauces.

BASURA Y ESCOMBRO

Tanto el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez, como el coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, han señalado que el arrojar escombros y basura en los cauces de los canales y arroyos, incrementa los riesgos de inundación.

Recientemente, en un recorrido hecho por El Sol de Mazatlán, se constató que el cauce del arroyo Jabalines sigue siendo usado por personas como receptores de basura y escombro, sin importar el riesgo que genera el azolvamiento para las zonas bajas de la ciudad.

El llamado de las autoridades es a hacer conciencia de la importancia de mantener limpios los cuerpos de agua, para que cuando llueva, el agua pueda fluir sin problemas.

Y aunque ya empezaron las lloviznas de esta temporada, muchos de los canales siguen azolvados. El temor es que se repita la misma historia de otros años, como pasó en el 2019, cuando el agua se desbordó del arroyo Jabalines, y que marcó la vida de muchas familias, entre ellas la de Martina Martínez, Humberto Saldívar y vecinos de Jacarandas.

CIFRA

48 kilómetros de canales y arroyos atraviesan la ciudad de Mazatlán, mismos que requieren desazolve cada año.





