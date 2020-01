Vivir con "huesos de cristal" no frena los sueños de América

Culiacán. - América Janeth tiene la mirada dulce y unos huesos que parecieran que de un momento a otro se quebrarán. No sabe que es una luchadora, al enfrentar la ontogénesis imperfecta, una afectación rara que tiene de nacimiento.

En busca de ayuda, su abuela Soledad Sánchez Herrera viaja de Mazatlán a Culiacán. Hoy están en la Central de Autobuses Millenium, en espera de acudir al Congreso del Estado para tocar la puerta de algunos diputados.

América Janeth Cruz, con sus 9 años de vida, luce como si tuviera menos. Sus huesos son frágiles, que con tan solo tocándola puede llegar a romperse y terminar en el hospital. Aun con su enfermedad “huesos de cristal” la pequeña lleva una vida normal gracias al esfuerzo que hace su abuela paterna.

Soledad, de 65 años, se ha hecho cargo de América, luego de que su madre la abandonara por no poder cuidar a la pequeña. Sánchez expresa que la vida le es difícil, puesto que tiene que cuidar día y noche de su nieta.

Yo la cuido con mucho amor porque es mi nietecita, pero me duele mucho lo que ella padece, yo salgo adelante luchando, haciendo muchos esfuerzos a mi edad es duro pero lo hago con mucho cariño y sabiendo que es para beneficio de ella

Sánchez

ESFUERZO

El padre de la pequeña es sordomudo, trabaja de 9 de la maña a 7 de la noche ganando 1, 200 pesos quincenales en una tortillería, de los cuales 900 pesos son para la señora Soledad; ella compra pañales para América, vegetales para su dieta específica y todo lo que necesite para su día a día, sin embargo, esta cantidad no es suficiente para sostener los gastos de un hogar.

Para sostener esos gastos y los medicamentos de la niña, la señora Soledad se ve en la necesidad de salir a las calles de Mazatlán a pedir dinero de la ciudadanía.

A mí y a América nos ven por el Malecón, el centro boteando.

Sánchez

Se me hace duro ir boteando por la calle porque corro, brinco los camellones del Malecón con América y no es nada fácil, hasta calentura me da por andar corriendo.

Sánchez

El trabajar duro todos los días para reunir plástico, cartones y botear por las calles vale la pena cada que veo que ella está mejor.

ESCUELA

La vida diaria es feliz mientras se encuentre en su escuela. América estudia en la Primaria León Abicario en Mazatlán, los niños la quieren mucho y juegan con ella.

Tengo muchas amigas y dos amigos, me gusta mucho la escuela.

América

La niña habla de maestra Maggie, quien dice que es como su mamá en la escuela. Ella se ha encargado de unirla a actividades normales dentro del plantel educativo para que se adapte a una vida normal y que su condición no le impida a jugar futbol o bailar en la escuela, todo esto la ha ayudado a sacar excelentes calificaciones.

La abuelita siempre está en la escuela, pero no entra a clases con ella, sólo supervisa que todo esté bien.

Yo siempre voy a la escuela, me quedo a fuera de su salón, platicando a veces con las de la tiendita u otros niños, pero nunca me voy. A veces veo que los niños están jugando con América, la traen de un lado a otro, pero no me meto, quiero protegerla para que no se me quebré, pero prefiero dejar que se divierta con sus amigos y no limitarla a llevar una vida normal.

Sánchez









Fotos: Griselda Caro I El Sol de Sinaloa

ESTADO DE SALUD

Viven en una pequeña casa ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón del puerto que cuenta con dos cuartos de láminas y en uno de ellos duerme América con su abuela, en el otro su abuelo y padre Juan Pablo Cruz Sánchez. El lugar no cuenta con un piso para que la niña pueda hacer sus ejercicios terapéuticos ya que es de tierra.

A sus nueve años ha experimentado dos cirugías y 18 facturas en los huesos. Las cirugías fueron en un brazo y otra en sus piernas donde le pusieron varillas de metal. Con ayuda del doctor Diego Núñez Angulo, América ha podido ser atendida en el Hospital General de Mazatlán cada que ella sufre una factura. No cuenta con un seguro, por tanto, a la familia le es difícil pagar; Núñez Ángulo la atiende siempre sin ni un costo.

Ese doctor la quiere mucho, nunca nos ha cobrado, cuando América se rompe un hueso le marco para avisarle, cuando ya llegamos al hospital él siempre está en la puerta esperándonos, la atiende primero.

Sánchez.

Tienen que viajar a Estados Unidos cada 6 meses para recibir un medicamento que le ayuda a fortalecer sus huesos en Shriners Hospitals for Children Los Ángeles.

Soledad no cuenta con los recursos suficientes para viajar y mejorar la vida de su pequeña, por este motivo pide ayuda de los ciudadanos para reunir 12 mil pesos y así cubrir el viaje a Estados Unidos este mes de enero.

“La enfermedad no tiene cura, pero yo no voy a descansar hasta ver a América caminar sola, ese es mi mayor sueño”, concluye.

12

Mil pesos requieren para cubrir el viaje al en Shriners Hospitals for Children Los Ángeles.

APOYO

Para cualquier persona que desee ayudar a América, la señora Soledad dejó el celular 6691471418.





La enfermedad no tiene cura, pero yo no voy a descansar hasta ver a América caminar sola, ese es mi mayor sueño.

Soledad Sánchez, abuela de América













